Понедельник, 28 Июля 2025 11:09

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян ушел в отпуск.

"Никол Пашинян будет находиться в отпуске с 28 июля по 15 августа включительно", - сообщает пресс-служба армянского кабмина.

Напомним, что Никол Пашинян был в отпуске 18-23 июля, он его провел в Армении.