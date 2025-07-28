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АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян ушел в отпуск.
"Никол Пашинян будет находиться в отпуске с 28 июля по 15 августа включительно", - сообщает пресс-служба армянского кабмина.
Напомним, что Никол Пашинян был в отпуске 18-23 июля, он его провел в Армении.
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|Новое руководство ЭСА обвинило бывшего владельца в неэффективном управлении
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|Водители туристических минивэнов провели акцию протеста на площади Республики
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