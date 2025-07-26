Суббота, 26 Июля 2025 15:05

АрмИнфо. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что приоритетом внешней политики его администрации является укрепление отношений с соседними странами. Однако, Армении в числе перечисленных государств, с кем он намерен углублять отношения, нет.

Согласно Mehr, Пезешкиан подчеркнул необходимость укрепления отношений с соседями, включая Турцию, Туркменистан, Азербайджан, Афганистан, Пакистан и прибрежные государства Персидского залива.

Выступая в субботу с необъявленным визитом в Министерстве иностранных дел, президент Пезешкиан заявил, что улучшение отношений с соседними странами может привести к большим достижениям. Он призвал дипломатов применять более активный подход в своих усилиях.

Президент ИРИ также заявил, что Иран будет расширять отношения с теми странами, с которыми у неё налажено взаимодействие, особенно с членами БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза. "Иран будет координировать свои действия с такими странами, как Россия, Китай и другими партнёрами, и продолжит этот процесс с европейскими и другими странами, основываясь на мудрости, достоинстве и целесообразности", - подчеркнул он.