Суббота, 26 Июля 2025 14:45

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 28 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11:00-17:00 здания №38 на ул. Абовяна, здания № 12, 14, 18а на ул. Исаакяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), здания №1, 2, 3 на ул. А. Манукяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), здания №35, 37 на пр. Саят-Нова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), здание №48 на пр. Маштоца, здание №8 на ул. Московян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), Национальный политехнический университет Армении и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично частные дома №7-227 на ул. Айгестан 11, здания №67-105 на ул. Айгестан 9 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично улицы Айгестан 1, 2, 9, 10, 11 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

административный округ Шенгавит Еревана:

10:00-16:00 частные дома на ул. Котовского и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), здания №13, 15, 17 на ул. Ширак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

в Армавирской области:

11:00-17:00 село Арташар,

в Араратской области:

10։00-11։30 Норашен, село Верин Двин частично и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

10:00-12:00 частично улицы 2-я, 3-я, 4-я в городе Масис, села Азаташен, Арбат, Геганист, Гетапня, Дитак и Джрашен, частично села Аргаванд, Хачпар, Гукасаван, Аревшат, Мхчян, Мргавет, Бюраван и Ншаван, субпотребители Джрара Севан-Раздан,

11։00-14։00 села Антарамедж, Дзораванк, Дпрабак, Айгут, Калаван, Барепат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 село Шатин частично и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

в Котайкской области:

10։00-13։00 село Ариндж – квартал Б,

11։00-13։00 села Джрабер, Капутан, Атис, Зовашен, Рудники Джрабера, и прилегающие абоненты (являющиеся жильцами) и (не являющиеся жильцами ), Детский дом “Затик” и прилегающие абоненты (являющиеся жильцами) и (не являющиеся жильцами ),

11։00-16 ․ 30 частично село Гарни,

11։00-17։00 села Нижний и Верхний Птгни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

в Гегаркуникской области:

11:00-14:00 город Мартуни частично и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

в Тавушской области:

10։00֊12։30 села Баганис, Джуджеван, Воскеван, Коти и Барекамаван, Воскепар МГЭС и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

12։00-16։00 частично Тбилисское шоссе и частично ул. Парз Лич в городе Дилижан; село Техут,

11։00-13։00 улицы Металлургов, Василян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Иджеван,

11։00-14։00 частично улицы Калинини, Гетапня, Шамахян в городе Дилижан,

в Лорийской области:

10։00-12։00 село Шаумян - улицы 5, 6 полностью,

10:00-16:00 села Акнер, Ахпат, Цахкашат, Лорут, Шамут, Атан, Ахнидзор,

11:00-15:00 город Степанаван - Дзахапня часть полностью, кварталы 1-5 в городе Ташир, улицы Ереванян, Гетапня, Худякова, Пушкина, Орбели, Горького, Ханджяна, Грибоедова, Туманяна, Джахукяна, Демирчяна, кварталы Ани и Ван.

В Ширакской области:

11։00-15։00 город Гюмри - Здание Суда общей юрисдикции и прилегающие территории,

11։00-16։00 село Сарнахпюр Анийского региона,

11։00-17։00 город Гюмри Мясокомбинат и прилегающие абоненты:

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности