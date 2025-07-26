Суббота, 26 Июля 2025 13:26

АрмИнфо. Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян обвинила "Россия сегодня" и "Радио Свобода" в активном распространении одних и тех же ложных тезисов связанных с маршрутом через Сюник страны.

При этом представитель МИД Армении задалась вопросом, является ли это ситуацией из жанра фантастики?

"Эта синхронность, казавшаяся тогда невероятной и относящейся к жанру фантастики, отчётливо видна не только в названиях и содержании материалов, опубликованных практически одновременно <"Россия сегодня" и "Радио Свобода", но и в идентичных фотоколлажах к ним. Это сложно считать простым совпадением", - отметила она.

По словам Бадалян, "информация", отраженная в подобных публикациях, не имеет никакого отношения к реальности и расценивается Ереваном как часть гибридной войны против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения.

""Радио Свобода" вчера превзошло само себя, забыв минимальные знания географии и выискивая несуществующие территории, несуществующие названия на территории Республики Армения. Напомним, что в Республике Армения есть территория под названием "Сюник", использование же разных топонимов ставит под сомнение уважение к территориальной целостности Республики Армения", - добавила представитель МИД Армении.

С ее слов, сложно назвать совпадением тот факт, что подобные материалы иногда публикуются без предварительного надлежащего разъяснения позиции МИД Армении по их содержанию.

"В другом материале, опубликованном на сайте радиостанции в тот же день, говорится, что "пресс-секретарь МИД сегодня был недоступен", хотя пресс-секретарь буквально в те же секунды напрямую общается с координатором соответствующего издания, выражая официальное недовольство публикацией о Сюнике и требуя удаления материала.

В конце концов, непрофессионализм и добросовестная журналистика или обычная манипуляция? Мы оставляем подписчикам и читателям этого поста право выбора, хотя для нас ответ очевиден: все вместе", - заметила она.

В заключение Бадалян посоветовала вместо удаления поста, заранее думать о его последствиях. Свою публикации в Фейсбук она сопроводила фото публикаций материалов вышеуказанных изданий.

Радиостанция "Свобода" разместила на своей странице в X (Twitter) видеоролик о так называемом "Зангезурском коридоре". Видеоролик был под названием: "Иран боится этого, Турция мечтает об этом, США хотят быть его частью. Добро пожаловать в Зангезур". Таким образом, радиостанция использовала искуственно введенные азербайджанской стороной нарративы. После поднявшейся критики, данный пост был удален.