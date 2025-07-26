Суббота, 26 Июля 2025 13:15

АрмИнфо. Армения, оставаясь верной достижению справедливого и прочного мира в регионе и построению добрососедских отношений, предприняла решительные шаги на пути к региональному миру и стабильности. Об этом заявил постоянный представитель Армении при ООН Паруйр Ованнисян на открытых дебатах Совета Безопасности ООН.

Как отметил дипломат, что в результате последовательных усилий всего несколько месяцев назад Армения и Азербайджан завершили работу над текстом проекта Соглашения о мире и установлении дипломатических отношений. Армения также заявила о своей готовности начать консультации о месте и сроках подписания этого исторического соглашения.

"Мы готовы воспользоваться этим моментом для установления мира для наших народов. Мы выдвинули важные инициативы, такие как "Перекрёсток мира", направленные на открытие всех региональных коммуникаций для перемещения людей и товаров через Южный Кавказ на основе уважения суверенитета, национальной юрисдикции, а также равенства и взаимности. Эта инициатива - реальное и ощутимое приглашение всем нашим соседям сменить парадигму в нашем регионе с конфронтации на торговлю, культурные обмены и контакты между людьми как важнейший катализатор мира", - отметил армянский дипломат.

Постпред Армении добавил, что для создания нового уровня доверия и содействия миру в отношениях с Азербайджаном Ереван представил Азербайджану письменное предложение о создании двустороннего механизма взаимного контроля над вооружениями.

"Мы убеждены, что посредством двусторонних соглашений мы сможем повысить прозрачность, укрепить доверие и уменьшить количество заблуждений и рисков для безопасности", - сказал Ованнисян.

Дипломат вновь подтвердил приверженность Еревана эффективному многостороннему подходу, основой которого является Организация Объединённых Наций, способная предотвращать и реагировать на ситуации, которые, если их не решать, могут привести к опасной эскалации и серьёзным нарушениям.

Ованнисян также констатировал, что несмотря на то, что все государства-члены ООН связаны обязательством стремиться к урегулированию споров мирными средствами, к сожалению, конфликты по всему миру продолжают распространятся, наблюдается устойчивая практика применения или угрозы силы для достижения политических целей.

По его словам, расизм, ксенофобия, проводимая государствами политика разжигания ненависти на этнической и религиозной почве, дезинформация, сфабрикованные исторические интерпретации, используемые для оправдания агрессии, продолжают подрывать международный мир и безопасность в различных частях мира.

"Мы придаем большое значение международно-правовым механизмам, предотвращающим грубые нарушения международного права и обеспечивающим привлечение виновных к ответственности. В этом контексте необходимость создания надежных механизмов раннего предупреждения и раннего реагирования имеет решающее значение, учитывая центральную роль Совета Безопасности Организации Объединенных Наций как главного органа, уполномоченного поддерживать международный мир и безопасность", - заметил он.

Ованнисян также выразил убеждение, что контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение играют незаменимую роль в обеспечении военной и политической стабильности на международном, региональном и субрегиональном уровнях.

"Мы последовательно выступаем за полное выполнение соглашений о контроле над вооружениями в сочетании с неукоснительным соблюдением руководящих принципов режима контроля над вооружениями как важнейшего условия устойчивого мира и безопасности", - заключил дипломат.