Суббота, 26 Июля 2025 12:26

АрмИнфо. Лидер движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян, ранее заключенный под стражу на два месяца якобы за подготовку терроризма и свержения власти, подал новые судебные иски за клевету и оскорбление.

Как сообщил на своей странице в Фейсбук адвокат архиепископа, Ованнес Худоян, новые иски поданы против ведущего Общественного телевидения Петроса Казаряна, министра территориального управления и инфраструктур Давида Худатяна, члена фракции "Гражданский договор" Асмик Акопян и руководителя аппарата премьер-министра Араика Арутюняна.

Ранее архиепископ подал в суд, в том числе на члена фракции "Гражданский договор" Арсена Торосяна, министра здравоохранения Анаит Аванесян. В целом ранее Худоян проинформировал, что они намерены подать более 100 исков за клевету и оскорбление.