Суббота, 26 Июля 2025 12:23

АрмИнфо. Развитие связей между религиозными общинами Армении и США, а также возможности развития межличностных контактов обсудили на встрече 25 июля посол Армении в США Лилит Макунц и старший советник Госдепартамента США по вопросам международной религиозной свободы Айзек Сикс.

Как сообщает посольство Армении в США, собеседники также затронуты вопросы, касающиеся событий в Армении и регионе, а также усилий, направленных на установление мира и стабильности на Южном Кавказе.