Суббота, 26 Июля 2025 12:18

АрмИнфо. Посол Армении во Франции Арман Хачатрян встретился с начальником Генерального штаба Вооружённых сил Франции генералом армии Тьерри Буркхардом (Thierry Burkhard).

Как сообщает пресс-служба посольства Армении во Франции, на встрече обсуждался широкий круг вопросов, касающихся дружественных отношений между Арменией и Францией, включая сотрудничество в сфере обороны. Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.