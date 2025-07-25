Пятница, 25 Июля 2025 21:07

АрмИнфо. Новое руководство ЗАО "Электрические сети Армении" обвинило бывшего собственника (бизнесмена Самвела Карапетяна - ред.) в неэффективном управлении, приведшем к постоянным перебоям. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ЭСА на Фейсбук.

В частности, подчеркивается, что оборудование находится в плохом техническом состоянии и имеет физический износ. В некоторых случаях, согласно источнику, оно даже непригодно для дальнейшей эксплуатации. Кроме того, отмечается, что в компании полностью отсутствуют современные средства автоматической передачи данных, необходимые для оперативного управления и мониторинга аварийных ситуаций.

"Очевидно, что данная ситуация является следствием неэффективной управленческой политики, проводимой на протяжении многих лет, а также почти полного отсутствия инициатив по модернизации сети. Результаты этих упущений мы ощущаем уже сегодня", - заявили в ЭСА.

Напомним, что глава группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян и его семья выиграли арбитражный спор против правительства Армении по делу об огосударствлении ЭСА. Рассмотрение дела проходило в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (SCC) на основании Соглашения между Арменией и Кипром о поощрении и взаимной защите инвестиций от 18 января 1995 года. Суд постановил, что Армения обязана воздержаться от применения поправок, недавно принятых парламентом в законы "Об энергетике" и "Об органе по регулированию общественных услуг", а также от любых дальнейших шагов, направленных на изъятие активов ЭСА.

Тем не менее, правительство Армении, заявило, что решение Стокгольмского арбитража не будет выполнено. Заметим, что подобные публикации, включая заявления представителей нового руководства, служат попыткой правительства оправдать невыполнение решения суда. В этом ключе напомним, что ранее глава Министерства юстиции Армении Србуи Галян подчеркивала, что в соответствии с законодательством Армении и международными конвенциями существует возможность не исполнять это решение, если оно противоречит общественному порядку.