Пятница, 25 Июля 2025 21:03

АрмИнфо. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провели телефонную разговор.

Как передают азербайджанские СМИ со ссылкой на внешнеполитическое ведомство, в ходе разговора обсуждался процесс переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Напомним, что 16 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о согласовании текста мирного договора об установлении мира и межгосударственных отношений с Азербайджаном и завершении обсуждении текста. Отмечалось, что стороны в том числе пришли к консенсусу по двум оставшимся вопросам: внесению изменений в Конституцию Армении и роспуске Минской группы ОБСЕ.