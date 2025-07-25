Пятница, 25 Июля 2025 19:00

АрмИнфо. Радиостанция "Свобода" разместила на своей странице в X (ранее twitter- ред.) видеоролик о так называемом "Зангезурском коридоре". Видеоролик был под названием: "Иран боится этого, Турция мечтает об этом, США хотят быть его частью. Добро пожаловать в Зангезур".

На эту публикацию на своей странице в X отреагировал посол Франции в Армении Оливье Декотиньи. Он, в частности, написал: "Это Сюник, сэр, и это суверенная территория Армении. Пусть это укоренится у вас".

Напомним, что Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахиджеваном через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении.

Мегринский маршрут - проект транспортного маршрута длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, который бы обеспечил транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахиджеванской Автономной Республикой. Открытие транспортных путей в регионе было предусмотрено 9 пунктом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года лидеров России, Армении и Азербайджана. Меж тем, Азербайджан пытается исказить суть этих договоренностей и заполучить экстерриториальный коридор.