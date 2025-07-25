Пятница, 25 Июля 2025 18:26

АрмИнфо. Жители села Ошакан провели акцию протеста у автовокзала города Аштарак, выражая недовольство в связи с повышением стоимости проезда с 300 до 600 драм.

В беседе с журналистами протестующие также отметили, что, помимо подорожания, транспортные средства часто приходят не по расписанию. Это создает трудности для жителей, которым необходимо вовремя добираться в школу или на работу до Еревана. В связи с этим они считают новую цену несоответствующей качеству предоставляемых транспортных услуг.

В ходе акции протеста ошаканцы потребовали, чтобы автобусы курсировали хотя бы с интервалом в 20 минут. Ошаканцы также сообщили, что пока не обращались к уполномоченным органам по данному вопросу, но хотят этой акцией привлечь их внимание к своей проблеме. Они выразили недовольство работой транспортной компании "Мульти Транс", принадлежащей бизнесмену Гагику Царукяну.

В ходе протестной акции представитель мэрии сообщил, что если вопрос не будет решен до пятницы, их пригласят на встречу для дальнейшего обсуждения ситуации.

Напомним, что ранее с аналогичной ситуацией столкнулись жители сел Прошян и Касах, которые протестовали против повышения цены за проезд на транспорте. Они заявляли, что после того, как обслуживание маршрута было передано компании "Мульти Транспорт" стоимость проезда повысилась до 250 драм. Кроме того, они жаловались на сокращение маршрутов и не комфортный транспорт.