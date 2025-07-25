Пятница, 25 Июля 2025 18:25

АрмИнфо. Сегодня решением суда мера пресечения в виде заключения под стражу бывшему сотруднику Следственного комитета Гору Тадевосяну, обвиняемому в организации хищения 590 тысяч долларов из здания СК, была изменена на домашний арест с подпиской о невыезде и залогом. Об этом Радио Свобода сообщил адвокат Аршак Казарян.

Напомним, что 20 мая в Ереване из здания Следственного комитета Армении украли вещественное доказательство - $590 тысяч. Спустя неделю стало известно, что правоохранительным органам удалось обнаружить основную часть украденной суммы - $578,8 тыс.

Сообщалось, что кражу организовал временно исполняющий обязанности начальника одного из Главных управлений по расследованию преступлений и контрабанды Следственного комитета Гор Тадевосян, а исполнил - Эдгар Григорян, который проходит по делу о штурме здания правительства 9 ноября 2020-го года. И Тадевосян, и Григорян дали признательные показания, были арестованы.

В начале июне глава Антикоррупционного комитета Артур Наапетян в беседе с журналистами в парламенте сообщил, что родные организатора кражи из СК готовы возместить часть украденной суммы.