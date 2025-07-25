Пятница, 25 Июля 2025 17:53

АрмИнфо. В эти дни жара в Ереване достигает +38 градусов. Повсюду слышно: «Как же жарко», «Где бы освежиться», «Куда бы сбежать от этой жары?»

Скоро Вардавар — один из самых любимых армянских праздников, который дарит возможность отпустить все, расслабиться и провести ещё один незабываемый день с семьей или друзьями. Чтобы сделать Вардавар и оставшиеся летние дни, которых осталось чуть больше месяца, более легкими и прохладными, мы решили напомнить вам о нашей жаркой и приятной летней акции.

Помимо длительного отпуска, даже одного дня у бассейна бывает достаточно, чтобы вернуться к работе с новыми силами. Нехватка времени и занятость в выходные — не оправдание, и мы его не принимаем. Поверьте, эта акция точно стоит того, чтобы взять выходной и позволить себе немного отдыха.

Итак, до 31 августа года при оплате через приложение Idram&IDBank в следующих бассейнах вы получите 30% мгновенных idcoin-ов:

• Aquatek

• Cross Pool

• Dili Town

• DilijaniTun

• Hills Sport Complex

• Lanj

• Multi Wellness

• President Pool

• San Marco

• The Pool

• ZEN

• N7 Beach

Каждому клиенту начисляется до 10 000 idcoin-ов в месяц, так что весь сезон вы сможете радовать себя бонусами и пользоваться 30% мгновенного idcoin-а снова и снова. Так что у вас ещё будет время насладиться любимыми бассейнами и накопить idcoin — как в июле, так и в августе.

Подробности акции доступны здесь.