Пятница, 25 Июля 2025 17:27

АрмИнфо. Администрация турецкой провинции Тунджели запретила армянской фольклорной группе "Возвращение" выступление на 23-м фестивале культуры и природы "Мунзур". Об этом пишет ermenihaber.am.

В обосновании решения говорится, что коллектив "Возвращения" в 2019 году принял участие в Фестивале культуры и природы "Мунзур", в ходе которого размахивал армянским флагом. Это было представлено как отклонение от заявленных целей мероприятия.