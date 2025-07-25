Пятница, 25 Июля 2025 15:17

АрмИнфо. Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Армении Вааном Костаняном с рабочим визитом находилась в Черногории. Цель визита - ознакомление с предпринимаемыми шагами на пути к членству в ЕС, процессом гармонизации законодательства Черногории с правом ЕС, согласования с отраслевыми стандартами ЕС, а также с возможностью их внедрения и применения в Армении.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в состав которой также вошли представители Совета безопасности и Министерства внутренних дел Армении.

В рамках визита состоялись встречи с главным переговорщиком Черногории по вступлению в ЕС Предрагом Зеновичем, с представителями ключевых заинтересованных ведомств, вовлеченных в процесс, такими как государственный секретарь МВД Петар Копривица, генеральный директор Управления международного сотрудничества и международной правовой помощи Министерства юстиции Благое Гледович, госсекретарь Министерства иностранных дел Периша Кастратович, председатель парламентской комиссии по вопросам евроинтеграции Иван Кукович, а также председатель Панъевропейского союза Черногории Гордана Джурович.

Черногорской стороне были представлены достижения, зафиксированные в отношениях между Арменией и ЕС, работа, проводимая по согласованию с законодательством и стандартами ЕС в сферах, охватываемых Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, являющимся правовой основой отношений между Арменией и ЕС, а также была обсуждена новая повестка партнерства Армения-ЕС.

Представлен закон "О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз", который отражает европейские стремления народа Армении.

В ходе встреч была также затронута политика, проводимая Черногорией в рамках процесса либерализации визового режима, и проведенные в этом направлении реформы.

Армянская делегация провела также встречи с заместителем премьер-министра по иностранным и европейским делам Филипом Ивановичем, вице-премьером и министром иностранных дел Черногории Эрвином Ибрагимовичем, а также с министром по европейским делам Майдой Горчевич.

Учитывая значительный опыт и успехи Черногории в переговорном процессе по вступлению в ЕС, была достигнута договоренность о продолжении сотрудничества по вопросам углубления отношений с ЕС, представляющим взаимный интерес.