Пятница, 25 Июля 2025 15:14

АрмИнфо. Посол Армении в Германии Виктор Енгибарян встретился с государственным секретарем МИД Федеративной Республики Германия Гюнтером Крихбаумом.

Как сообщил посол Армении в ФРГ в своем микроблоге в Твиттер (Х), на встрече обсуждались вопросы, касающиеся перспектив развития двустороннего сотрудничества между Арменией и Германией.

Собеседники обсудили текущие геополитические события, обменялись мнениями о региональных процессах на Южном Кавказе, процессах миротворчества, а также отношениях Армения-Евросоюз.

Енгибарян пригласил Крихбаума посетить Армению.