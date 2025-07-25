Пятница, 25 Июля 2025 13:38

АрмИнфо. 24 июля 2025 года состоялся телефонный разговор между Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

Тепло поприветствовав главу дружественного государства, Национальный Лидер туркменского народа поздравил его с днём рождения и пожелал крепкого здоровья, счастья, а также успехов во всех начинаниях во благо народа Узбекистана.

Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов также передал узбекскому лидеру тёплые слова приветствия и поздравления от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Выразив искреннюю признательность Национальному Лидеру туркменского народа и главе Туркменского государства за поздравления и добрые пожелания, а также за особое внимание, уделяемое развитию двустороннего сотрудничества, Президент Узбекистана с удовлетворением констатировал высокий уровень партнёрства двух стран, основанного на давних узах дружбы, доверии и взаимопонимании.

Как подчёркивалось, в политико-дипломатической сфере между Туркменистаном и Республикой Узбекистан поддерживается активный и обоюдозаинтересованный диалог на основе доверия и взаимопонимания.

Успешно развивается сотрудничество как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций и региональных структур.

Констатировалось, что в торгово-экономическом направлении ведётся соответствующая работа по увеличению взаимного товарооборота, установлению более тесных контактов между бизнес-кругами двух стран, развитию межрегиональных связей и промышленной кооперации.

Особо отмечалась важная гуманитарная составляющая межгосударственных отношений. В этом контексте подчёркивалось большое значение дальнейшего расширения взаимодействия посредством проведения культурных мероприятий, выставок и концертов.

Собеседники также обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки, представляющим взаимный интерес.

Выразив глубокую убеждённость в том, что традиционно братские отношения между Туркменистаном и Республикой Узбекистан будут и впредь последовательно расширяться в рамках взаимовыгодного стратегического партнёрства на общее благо, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана, пользуясь возможностью, поблагодарил узбекского лидера за большой личный вклад и особое внимание, уделяемое укреплению двустороннего диалога.

В завершение Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов ещё раз искренне поздравил Президента Шавката Мирзиёева с днём рождения и пожелал ему здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности, а братскому народу Узбекистана – мира, прогресса и процветания.