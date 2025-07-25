Пятница, 25 Июля 2025 13:36

АрмИнфо. Продолжая цикл публикаций, посвящённых значимости предстоящей в августе нынешнего года в Национальной туристической зоне «Аваза» Третьей Конференции Организации Объединённых Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (РСНВМ), следует особо подчеркнуть важность запланированных в её рамках мероприятий политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной направленности. Нередко такие мероприятия становятся точкой отсчёта принципиально новых тенденций в мировой политике, стимулируют серьёзные переговорные процессы, закладывают качественно иные основы межгосударственных отношений.

Очередной раз Туркменистан со всей ответственностью взял на себя миссию организовать и провести под эгидой ООН представительный форум высокого уровня по актуальным для многих государств вопросам, решение которых требует всесторонне взвешенного и согласованного подхода, сверки позиций и планов на будущее – будущее стран, не имеющих доступа к Мировому океану.

Позиция Туркменистана в данной области сотрудничества основана на необходимости придания ему системного и целенаправленного характера, перевода обсуждения этих вопросов с региональной платформы на уровень главной международной трибуны – Организации Объединённых Наций.

Очередным свидетельством тому служит принятие на 63-м пленарном заседании 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 11 апреля текущего года Резолюции о проведении Конференции Организации Объединённых Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Её соавторами выступили 57 государств.

В целях обеспечения высокого уровня форума, призванного содействовать повышению экономического потенциала развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, наращиванию региональных и международных торговых отношений, Президент Туркменистана на состоявшемся 4 июля текущего года очередном заседании Кабинета Министров подписал Постановление «О проведении Третьей Конференции Организации Объединённых Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю», распорядившись осуществлять в этом направлении соответствующую работу.

Вопросы, касающиеся организации упомянутой Конференции, комплексно обсуждались на совещании Организационного государственного комитета, проведённом Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Героем-Аркадагом Гурбангулы Бердымухамедовым 13 июля в НТЗ «Аваза».

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, часто сталкиваются с трудностями в области транспорта, торговли и экономического развития из-за своей географической изоляции. Конференция в Авазе – это не просто дипломатическое мероприятие, но и возможность для 32 стран, представляющих более 570 миллионов человек, пересмотреть свои стратегии развития, укрепить партнёрские связи, найти инновационные решения для преодоления трудностей и раскрытия потенциала государств РСНВМ.

Также запланированы сопутствующие мероприятия, в том числе посвящённые наземному транспорту и связи, которые будут проводиться странами-участницами форума, международными организациями и учреждениями, а также туркменской стороной.

В 2025 году, ознаменованном 30-летием обретения Туркменским государством статуса постоянного нейтралитета и 80-летием основания ООН, наша страна предлагает активизировать комплексную стратегию сотрудничества по продвижению Целей устойчивого развития. Решающая роль в этом отводится реализации двух приоритетов: энергетической трансформации и транспортной связанности. Об этом упоминается в Концепции деятельности и приоритетов Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия.

Транспортная проблематика должна занять постоянное и прочное место в повестке ООН в качестве отдельного направления работы всемирной Организации. Именно на придание диалогу по вопросам транспорта системного и последовательного характера нацелена политика Туркменистана.

Анализ современных процессов, преобладающих тенденций мировой экономики убедительно демонстрирует, что развитие транспорта и коммуникаций приобретает всё более важное и определяющее значение. Оптимизация транспортно-транзитных сообщений, строительство современной инфраструктуры доставки сырья и готовой продукции становятся ключевым интегрирующим фактором, особенно для государств, не имеющих прямого выхода к морским терминалам.

В данном контексте потенциал новых транспортно-транзитных узлов огромен, в них вовлекаются обширные пространства, людские ресурсы, вкладываются серьёзные инвестиции. Всё это создаёт возможности для превращения транспортного сегмента в один из локомотивов прогрессивных процессов мировой экономики, который гарантирует снижение разрывов в темпах развития между странами и регионами.

Развитие транспортно-логистической инфраструктуры стран, не имеющих выхода к морю, как основного фактора обеспечения доступа на крупные мировые рынки, экономической интеграции, стимулирования инвестиционной деятельности, оптимизации торговых экспортно-импортных операций, повышения конкурентоспособности, роста уровня жизни населения является постоянным приоритетом. Решение этого вопроса будет способствовать укреплению основ бизнеса для осуществления многих важных проектов в данной сфере на континенте.

В результате масштабных реформ, инициированных Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым и успешно реализуемых под руководством Президента Сердара Бердымухамедова, проводится соответствующая работа по модернизации транспортно-коммуникационной инфраструктуры страны.

Осознавая необходимость комп­лексного развития транспортного сегмента, превращающегося в один из главных факторов развития мировой экономики, Туркменистан уделяет огромное внимание созданию современной транспортной инфраструктуры, инициируя и последовательно воплощая в жизнь совместно с заинтересованными партнёрами – как отдельными государствами, так и авторитетными международными структурами – крупные проекты регионального и континентального значения.

Соглашение между правительствами Ирана, Омана, Катара, Туркменистана и Узбекистана о создании международного транспортного и транзитного коридора, действующего в направлениях Север–Юг и Восток–Запад (Ашхабадское соглашение), Соглашение «Lapis Lazuli» о транзитном и транспортном сотрудничестве, железнодорожная магистраль Казахстан–Туркменистан–Иран свидетельствуют о претворении в жизнь фундаментальных преобразований по внедрению новейших транспортных технологий. В рамках Международного транспортного коридора «Европа–Кавказ–Азия» (TRACECA) осуществляются реформы в целях возрождения Великого Шёлкового пути и модернизации мультимодальных перевозок.

Укрепление связей с международными организациями в сфере транспорта является важной задачей современности. В данной области наша страна взаимодействует с Международной организацией гражданской авиации (ICAO), Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), Европейским агентством безопасности полётов (EASA), Международным союзом автомобильного транспорта (IRU), Организацией сотрудничества железных дорог (ОСЖД), Международной морской организацией (IМО) и др.

Под руководством Президента Сердара Бердымухамедова в стране разработаны и успешно реализуются долгосрочные национальные программы, нацеленные на укрепление материально-технической базы транспортной отрасли, расширение действующих и создание новых транспортно-коммуникационных сетей, призванных вывести международное экономическое и торговое сотрудничество на качественно новый уровень. Это послужит активной интеграции транспортной системы Туркменистана в международную коммуникационную инфраструктуру, созданию крупных логистических центров, обеспечивающих региональную координацию мультимодальных перевозок.

В последние годы в Отчизне повсеместно вводятся в строй уникальные, возводимые с использованием передовых технологий инженерные сооружения – железнодорожные и автомобильные мосты, которые способствуют формированию важных региональных и межрегиональных транспортных маршрутов, пролегающих через нашу страну по направлениям Север–Юг, Восток–Запад.

Сдача в эксплуатацию в сентябре прошлого года при участии Героя-­Аркадага на туркмено-афганской границе 177-метрового железнодорожного моста стальной магистрали Серхетабат–Тургунди, начало строительства оптико-волоконной линии связи Серхетабат–Герат, именуемых «Arkadagyň ak ýoly», складского комплекса в сухом порту железнодорожной станции Тургунди и участка Тургунди–Санабар первой очереди железной дороги Тургунди–Герат подтверждает, что проводимая в стране работа по развитию данной сферы носит непрерывный характер.

Проект Трансафганского железнодорожного коридора, который соединит Туркменистан, Афганистан и Пакистан, предоставляет Афганистану жизненно важный выход к морским портам Индийского океана. Это является не просто экономическим проектом, но и инструментом региональной стабилизации.

В настоящее время в Туркменистане железнодорожная отрасль планомерно развивается – открыты новые предприятия, внедрены современные технологические линии, по последнему слову техники оснащены действующие подразделения, мощности которых многократно возросли, закуплена большая партия вагонов и тепловозов. Они ещё долгие годы будут служить стремительно развивающейся национальной экономике.

Наряду с этим в стране создаются необходимые условия для активизации международного воздушного сообщения, неуклонно расширяется география авиамаршрутов. Всё это увеличивает вклад национальной авиа­компании в укрепление экономики Отчизны.

В стране также приоритетом выступает строительство автомобильных дорог. Так, ускоренными темпами продолжается прокладка высокоскоростной автотрассы Ашхабад–Турк­менабат. В апреле 2024 года при участии главы государства был сдан в эксплуатацию участок Теджен–Мары этой магистрали.

Ежегодно растёт количество каналов связи, организованных высокотехнологичными оптико-волоконными линиями. Так, в 2024 году началось строительство оптико-волоконной линии связи по маршруту Серхетабат–Герат. Этот проект позволит увеличить объём транзита связи, а также обеспечить прокладку оптико-волоконной связи через территории Афганистана и Пакистана до Индии.

Туркменистан открыт для сотрудничества, нацеленного на реализацию взаимовыгодных инициатив по совершенствованию национальной телекоммуникационной инфраструктуры. Такое взаимодействие будет способствовать реализации огромного транзитного потенциала стран Центральной Азии, внедрению современных телекоммуникационных услуг и успешному развитию информационно-коммуникационных технологий.

В своём выступлении на проведённом 4 апреля текущего года в Самарканде первом Саммите «Центральная Азия – Европейский Союз» Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что стратегическими направлениями выступают транспорт и коммуникации, ключевой компонент которых – создание транспортной и коммуникационной линии Восток–Запад и Запад–Восток.

Таким образом, Туркменистан сегодня вносит огромный вклад в расширение международных отношений в транспортно-коммуникационной сфере, являющейся важной частью мировой экономики.

Конкретные предложения по оптимизации транспортных потоков, созданию новых транспортно-транзитных коридоров не раз выносились на рассмотрение ряда крупных международных форумов, а также встреч на высшем уровне.

В их числе – международная Конференция министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, прошедшая в августе 2022 года в НТЗ «Аваза» по инициативе Туркменистана и под эгидой Организации Объединённых Наций.

В видеообращении Президента Сердара Бердымухамедова к участникам министерского форума отмечалось важное и определяющее значение в современную эпоху транспорта и коммуникаций. Вместе с тем глава Туркменистана заострил внимание участников представительной встречи на необходимости консолидации сов­местных усилий, концентрирования всех заинтересованных сторон на достижении скорейших и очевидных результатов.

Также глава государства выдвинул новые международные инициативы в этом стратегическом секторе для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. В их числе – создание специальной рабочей группы под эгидой ООН, которая бы целенаправленно отстаивала интересы РСНВМ и ввела эту деятельность в систему работы соответствующих структур ООН, разработка резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о повышении роли развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в развитии глобального транспортного сотрудничества.

Подчёркивалось, что такой документ способен дать содержательный импульс продвижению интересов наших государств, продемонстрировать значимость и понимание соответствующих проблем, приверженность мирового сообщества их решению.

Результаты Форума нашли закрепление в принятом Итоговом заявлении, в котором была отмечена необходимость дальнейшей консолидации усилий по расширению и координации регионального взаимодействия в целях создания эффективной транспортной системы, что является неотъемлемым условием для динамичного и стабильного экономического роста и социального развития в странах, не имеющих выхода к морю.

Конечно, для этого важны наличие соответствующей современной инфраструктуры, её соразмерность международным стандартам деятельности и многие другие критерии и требования, в том числе к мультимодальным перевозкам. Туркменистан уже ведёт в данном направлении масштабную работу, и многое уже сделано за последние годы, созданы важные звенья транспортно-коммуникационной сети региона. Их выход на полную мощность принесёт большие выгоды не только нашей стране и соседям, но и на континентальном уровне.

Формирование современного отечественного морского торгового флота Президент Сердар Бердымухамедов обозначил как одно из приоритетных направлений государственной транспортной политики. Передовая инфраструктура морского порта способна удовлетворять не только имеющийся, но и перспективный спрос качественным предложением и высококлассным сервисом. Выход порта на полную мощность приведёт к кардинальным изменениям в логистических цепочках континентальных грузоперевозок, важным узлом которых станут туркменские перевалочные терминалы как самые оптимальные для наиболее коротких и выгодных маршрутов.

Максимальное использование возможностей морской гавани Туркменбаши, особенности доставки в Каспийский регион крупногабаритных и тяжеловесных грузов различными видами транспорта, их транзит в другие государства через территорию нашей страны – всё это выведет на новый виток сотрудничество, содействуя интеграции Туркменистана в систему мирохозяйственных связей.

Выбор НТЗ «Аваза» в качестве места проведения Конференции не случаен. Туркменистан, занимая стратегическое положение в Центральной Азии, активно продвигает инициативы по развитию транспортных коридоров, связывающих регион с мировыми рынками через Каспийское море.

Таким образом, решение вопросов, вынесенных на повестку дня Третьей Конференции Организации Объединённых Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (РСНВМ), подготовка к которой уже идёт полным ходом, может стать новым словом в продуктивном международном диалоге, придав ему мощный импульс и наполнение.