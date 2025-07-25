Пятница, 25 Июля 2025 13:07

АрмИнфо. Посол Армении в Колумбии Армен Еганян (резиденция - Бразилия) вручил верительные грамоты президенту Колумбии Густаво Петро во Дворце Нариньо в Боготе, став первым послом Армении, аккредитованным в этой стране.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе краткой беседы после официальной церемонии Армен Еганян передал президенту Петро приветствия президента Армении Ваагна Хачатуряна.

Ранее в тот же день посол Еганян вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Розе Иоланде Вильявисенсио в МИД Колумбии. В ходе встречи собеседники обсудили двустороннюю повестку дня между Арменией и Колумбией.