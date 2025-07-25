Пятница, 25 Июля 2025 11:15

АрмИнфо. Призыв премьер-министра Армении Никола Пашиняна к своим сторонникам собраться у Первопрестольного Эчмиадзина для фактического захвата резиденции Католикоса всех армян Гарегина II обесценивает Армянскую апостольскую церковь и станет стратегической ошибкой. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Союза армян России (САР) Ара Абрамян.

"Это будет его [Пашиняна] стратегическая ошибка. Он говорит, что он верующий, но если он истинно верующий человек, то он бы никогда не позволил себе и другим обесценивать церковь. Священники этой церкви были рукоположены католикосом, они крестили армян во всем мире, миллионы людей, а про них говорят, что они вне закона", - сказал Абрамян, комментируя недавно анонсированный Пашиняном призыв к своим сторонникам быть готовыми к большому "духовному собранию" на площади города Эчмиадзин, рядом с которой находится Первопрестольный Эчмиадзин.

Президент Союза армян России отметил, что верующий и любящий свой народ человек "никогда не позволил бы себе так решать этот вопрос". По мнению Абрамяна, Пашинян подобными действиями манипулирует обществом, пытаясь столкнуть людей разных религиозных взглядов. "Но нельзя их сталкивать друг с другом, это будет катастрофа. Церковь - независимый институт", - подчеркнул Абрамян.

Он также отметил, что, указывая только на проблемы Армянской церкви, которые могут возникать, как и везде, Пашинян не говорит, сколько Католикос всех армян Гарегин II сделал положительного и эпохального для церкви. "За сотни последних лет никто столько не делал. Здесь дело не в персоналиях, а в церкви, в вере. Я за церковь, за веру. Я верующий, сам десятки церквей строил по миру. В том числе и русский православный храм в Ереване", - добавил Абрамян.

Напомним, что 27 июня силовики с целью арестовать главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаела Аджапахяна проникли на территорию резиденции Католикоса в Первопрестольном Эчмиадзине. Данные действия правоохранителей вызвали широкий общественный резонанс.

Ранее армянский премьер в рамках своей антицерковной кампании, запущенной в конце мая этого года, заявил о готовности возглавить процесс по отстранению от трона Католикоса всех армян. 7 июля в армянских СМИ началась тиражироваться информация, что в ближайшее время силовики предпримут еще одну атаку на Армянскую Апостольскую Церковь.