Пятница, 25 Июля 2025 11:12

АрмИнфо. Правительство Армении утвердило <Программу адаптации к изменению климата в сфере водных ресурсов на 2022-2026 годы>. Разработан новый проект законопроект РА <О климате>. Целью законопроекта является создание правовой и институциональной основы для разработки и реализации климатической политики в стране. Об этом сообщил премьер Никол Пашинян, выступая на Международной экологической конференции в Горно-Алтайске.

Премьер напомнил, что Армения - горная страна, 80% территории которой занимают высокогорные регионы. Страна известна разнообразием климатических зон: от засушливого субтропического до альпийского. В Армении обитает множество эндемичных видов флоры и фауны. Четыре национальных парка и три заповедника занимают более 10% территории страны. Среди них - Хосровский заповедник, созданный на основе искусственного леса, основанного в IV веке как королевские охотничьи угодья. Жемчужина Армении, озеро Севан, является крупнейшим пресноводным водоёмом в регионе.

Горные экосистемы страны чрезвычайно уязвимы к изменению климата, подчеркнул он. Засухи, наводнения и паводки становятся всё более частыми. Хотя выбросы углекислого газа в Армении крайне незначительны в глобальном масштабе, РА относится к числу стран, наиболее пострадавших от глобального потепления. Последствия изменения климата выражаются в ускоренном таянии ледников, сокращении количества осадков, оползнях, эрозии почв и опустынивании. Нехватка водных ресурсов приводит к снижению эффективности пастбищ и пахотных земель, а также к сокращению лесных ресурсов. В этом контексте мы подчеркиваем важность повышения эффективности водопользования, внедрения инновационных технологий и внедрения программ капельного орошения.

В ответ на национальные потребности и международные обязательства, в мае 2021 года правительство РА утвердило Национальный план действий по адаптации к изменению климата и Перечень мероприятий на 2021-2026 годы, тем самым определив стратегические рамки адаптации и планирования мер по ее реализации в стране на постоянной и непрерывной основе в будущем. Армения, указал он, приветствует сотрудничество государств-членов ЕАЭС в рамках климатической повестки, и евразийские программы низкоуглеродного развития также важны.

Как отметил Пашинян, Армения, придавая большое значение сохранению биоразнообразия, реализует программы по восстановлению популяций диких животных. С 2002 года программа по восстановлению популяции кавказского леопарда, реализуемая совместно со Всемирным фондом дикой природы, дала значительные результаты. В Армении уже зафиксировано постоянное проживание и размножение детенышей этого вида, что свидетельствует о достижении стабильности среды обитания и кормовой базы кавказского леопарда. Фонд также реализует программу по восстановлению популяции кавказского благородного оленя в Дилижанском заповеднике.

<Армения также поддерживает повестку ООН для горных стран. Мы активно участвуем в работе Группы друзей горных стран в рамках ООН, инициированной Кыргызстаном. Мы также присоединились к инициативе кыргызской стороны <Группа горного партнерства> в рамках Конференции сторон Конвенции ООН по изменению климата. Мы надеемся, что группа станет активным участником переговорных процессов в рамках климатической конференции, для чего мы готовы активно содействовать формированию необходимой повестки дня в рамках группы>, - сказал он.

Армянский премьер напомнил, что 17-е заседание Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии (COP17) состоится в Армении в 2026 году.

<Мы рассчитываем на участие высокопоставленных делегаций ваших стран, а также представителей академических и экспертных кругов в работе COP17.

Как председатель и принимающая сторона, Армения приложит все усилия для обеспечения продуктивного диалога, сближения позиций сторон и принятия сбалансированных и содержательных решений, учитывающих интересы и приоритеты всех сторон.

Мы уверены, что вместе мы сможем внести существенный вклад в глобальные усилия по сохранению биоразнообразия и рациональному использованию природных ресурсов, в духе общей ответственности за нашу планету>, - резюмировал Никол Пашинян.

Отметим, что Международная экологическая конференция проходит 25 июля в Республике Алтай на территории курорта <Манжерок>. В ней принимают участие восемь стран: Российская Федерация, Республика Армения, Республика Беларусь, Киргизская Республика, Республика Казахстан, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан и Туркменистан. Все государства - давние партнёры и взаимодействуют в экологических вопросах как в двустороннем формате, так и в рамках международных объединений.