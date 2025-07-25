Пятница, 25 Июля 2025 11:10

АрмИнфо. Католикос Всех Армян Гарегин II, принял в Первопрестольном Святом Эчмиадзине посла Ливана г-жу Майю Дагер, завершающую свою дипломатическую миссию в Армении.

Как сообщает пресс-канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина, Его Святейшество выразил послу признательность за проделанную ею миссию в Армении. Он также с удовлетворением отметил теплые отношения между двумя народами, а также рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются страны, выразив уверенность в том, что они будут преодолены благодаря крепкой вере и оптимизму народов.

В ходе беседы Майя Дагер отметила, что дружба между двумя странами должна и впредь достигать новых результатов и укрепляться.

В заключение Католикос Всех Армян пожелал послу успехов в ее дальнейшей службе.