Пятница, 25 Июля 2025 11:07

АрмИнфо. У американцев была идея об аренде дороги через Сюник Армении, однако, армянская сторона заявила о неприемлемости данного предложения и обсуждения по этому вопросу были прекращены. Об этом в эфире Factor TV депутат парламента Армении от правящей фракции "Гражданского договора" Арман Егоян.

"Мы заметили опасность уступки суверенитета, мы увидели опасность не в реализации функции, а в самой аренде. Этот вариант был для нас неприемлем. Был обмен идеями с американцами, тема не развивается в этом направлении, если мы сказали "нет", значит, нет", - сказал Арман Егоян.

Ранее посол США в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак заявил, что США готовы управлять транспортным коридором у границы Ирана в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана. Пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заявила, что Армения не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией, связывающей Азербайджан с его нахиджеванской автономией.

Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахиджеваном через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В августе 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку и разблокирование коммуникаций через Сюникскую область Армении.