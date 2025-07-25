Пятница, 25 Июля 2025 11:05

АрмИнфо. Михаил Гусман освобожден от должности первого заместителя генерального директора ТАСС. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Это произошло после волны недовольства, вызванного в российском обществе последним выступлением Гусмана на форуме в оккупированном Шуши. Последний пел дифирамбы президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в условиях очередного витка напряженности в российско-азербайджанских отношениях.

75-летний Михаил Гусман работал в структурах ТАСС порядка 30 лет с 1995 года. Независимые эксперты склонны считать, что Гусман играл серьезную роль в продвижении проазербайджанских нарративов этим российским государственным СМИ.