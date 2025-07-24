Четверг, 24 Июля 2025 19:22

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с гибелью пассажиров гражданского самолета АН-24.

"Примите мои искренние соболезнования в связи с трагической гибелью пассажиров гражданского самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавшего по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында.

Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям, потерявшим родных в результате крушения самолета", - говорится в послании Пашиняна.