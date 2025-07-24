Четверг, 24 Июля 2025 19:21

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание Юлии Свириденко по случаю её назначения на должность премьер-министра Украины.

В послании, как сообщает пресс-служба армянского кабмина, говорится: <Примите, пожалуйста, поздравления по случаю Вашего назначения на пост премьер-министра Украины.

Армения придаёт большое значение дальнейшему расширению и углублению отношений с Украиной.

Уверен, что совместными усилиями можно будет обеспечить реализацию потенциала сотрудничества между Арменией и Украиной, уделяя особое внимание расширению взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Надеюсь, что последовательная работа Межправительственной армяно-украинской комиссия по вопросам экономического сотрудничества позволит вывести взаимовыгодное сотрудничество на качественно новый уровень, создав благоприятные условия для развития отношений и реализации перспективных программ.

Желаю Вам здоровья и успехов во всех Ваших начинаниях, а народу Украины - мира и процветания>.