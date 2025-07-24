Четверг, 24 Июля 2025 18:55

АрмИнфо. Председатель Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении Месроп Месропян глубоко заблуждается заявляя, что семья Карапетянов обязана продолжать реализацию инвестиционной программы в компании <Элсети>, несмотря на назначение временного управляющего. Об этом сказала экс-министр юстиции Армении Арпине Ованнисян в соцсети.

Сегодня ранее на брифинге в правительстве Месропян заявил, что утвержденная инвестиционная программа рассчитана до 2034 года и подлежит обязательному исполнению. "Они обязаны выполнять план инвестиций также, как делали до назначения временного управляющего. Вопрос его назначения появился с того момента, когда со стороны полномочного органа правительства - министерства территориального управления и инфраструктур (в данном случае, Давида Худатяна), КРОУ получил сообщение, в котором поднимался вопрос менеджмента ЭСА, плохого технического обслуживания, качества услуг и неэффективности инвестиций", - сказал глава Регулятора.

<Г-н Месропян, субъектом, находящимся в вашем поле, поле КРОУ, является ЭСА, то есть юридическое лицо, организация. Вы не имеете и не можете иметь отношение к владельцу. Вы также не правомочны обязать его сделать инвестиции.

Впрочем, ровно также вы лично не были уполномочены назначить временного управляющего, подобным правом обладала Комиссия, поскольку уполномоченным суьбектом, согласно Конституции, является Комиссия>, - пояснила экс-глава минюста РА.

Ранее парламент Армении принял пакет законодательных поправок, которые нацелены на национализацию принадлежащего ГК "Ташир" компанию "ЭСА". После этого - 18 июля решением главы КРОУ Романос Петросян был назначен временным управляющим "Элсетей" в рамках административного производства и применения превентивных мер в отношении "ЭСА". Полномочия Петросяна сохранятся до вступления в силу акта о результатах административного производства.

23 июля стало известно, что о глава группы компаний <Ташир> Самвел Карапетян и его семья выиграли арбитражный спор против правительства Армении по делу об огосударствлении ЭСА. Рассмотрение дела проходило в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (SCC) на основании Соглашения между Арменией и Кипром о поощрении и взаимной защите инвестиций от 18 января 1995 года. В рассмотрении дела также участвовал представитель правительства Республики Армения.

Суд постановил, что Армения обязана воздержаться от применения поправок, недавно принятых парламентом в законы <Об энергетике> и <Об органе по регулированию общественных услуг>, а также от любых дальнейших шагов, направленных на изъятие активов ЭСА. Арбитраж пришел к выводу о необходимости применения срочных мер защиты, поскольку действия Республики Армения <вызывают серьезные сомнения в соблюдении Соглашения о взаимной защите инвестиций между Арменией и Кипром>.

Глава Совета директоров компании Нарек Карапетян, в свою очередь, пояснил, что таким образом, суд запретил правительству Армении конфисковать или продавать активы ЭСА, менять состав руководящих органов компании, отзывать лицензии на ее деятельность и каким-либо образом ограничивать естественную деловую активность <Элсетей".

Тем не менее, правительство Армении, <по-своему> трактуя решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, заявило, что <объем вопросов (спора), рассматриваемых в неотложном деле, отличается от целей решения о назначении временного управляющего и объема действий, которые должен предпринять последний>. <Уважая обеспечительные меры, применяемые иностранными арбитражными решениями, одновременно все обязаны руководствоваться законодательством Республики Армения и международными договорами, устанавливающими правила и процедуры признания и исполнения арбитражных решений>, - говорится в заявлении армянского кабмина.

Временный управляющий ЭСА Романос Петросян, в свою очередь отметил, что решение арбитража обретет юридическую силу в Армении только после соответствующего решения суда. Министр юстиции Армении Србуи Галян сегодня заявила журналистам, что решение Стокгольмского арбитража по делу компании "Элсети" может не подлежать исполнению, если будет признано противоречащим публичному порядку страны. По словам министра, для того чтобы это решение стало обязательным к исполнению в Армении, оно должно быть признано национальным судом. При этом, подчеркнула Галян, как международное право, так и армянское законодательство предусматривают возможность отказа от исполнения арбитражного решения, если оно противоречит основам публичного порядка.