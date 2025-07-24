Четверг, 24 Июля 2025 17:56

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 25 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11:00-17:00 Здания № 49, 51 на пр. Маштоца, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), здания № 26, 26а, 26б, 30, 32, 34, 34а, 36 на улице Абовяна, здания № 26, 28 на улице Абовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), здания № 7, 9 на улице Московян, здания № 21, 21а на пр. Саят-Новы и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома № 21, 21а на переулке Саят-Нова и абоненты (не являющиеся жильцами), здания № 31, 33, 35 на улице Налбандяна, Музыкальная профессиональная школа имени Александра Спендиаряна, Торгово-промышленная палата РА, ООО “Ламакс групп”, здание №1 на ул. Бюзанда, частные дома №52-80 на ул. Фирдуси, частные дома № 15, 30, 34 Ул. Чайковского и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

административный округ Шенгавит Еревана:

10:00-16:00 Частные дома на улицах Неркин Шенгавит 6, 14, 16 и частные дома на 2-м переулке 14-й улицы, общежитие № 1/7 на 1 улице в Норагавит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), Ул. Ширака 4-й пер. № 8, 8а, 9 здания и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); здания № 54, 56, 58, 60, 62 на ул. Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 здание № 3/2 на улице С. Таронца,

административный округ Аждапняк Еревана:

10:00-16:00 здание 45 на ул. Маргаряна, здания 159/1, 163, 6 на ул. Башинджагяна,

административный округ Малатия-Себастия Еревана:

10:00-16:00 частично улицы Шрджанаин и Варужана и квартал Муш,

в Араратской области:

10։00-11։30 частично село Джрашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-12:00 частично села Нор Харберд, Овташат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00 -15:00 село Арарат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13։00-14։30 частично улицы Мравян, Спандарян, Абовян, Ханджяна, А. Хачатрян, Агаян, Налбандян, Нар-Доса, Камо, Чаренца, Исаакяна, Степанян, С. Акобяна, Патканяна, Ереванян, Мясникяна, Масис, Азатамартикнери, жилой дом 21 на улице Огостоси 23, частично шоссе Верин Арташат, частично шоссе Арташат-Далар в городе Арташат; частично село Мргаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично села Елпин, Вардаовит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։30 - 16։00 село Заритап и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

10։00-12։00 Населенный пункт Чаренцаван: садоводческая компания “Арджадзор”, песчаная шахта “Аль майнинг”, центр управления воздушным движением “Армаэронавигация”, ИП “Г. Аветисян”, базовые станции мобильных операторов компаний “Viva Armenia”, “Team Telecom”, “Ucom” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-13:00 частично село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы Уренинер, Р. Сафарян, Галалян, Еритасардакан, улицы № 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 21 в селе Касах,

10։00-15։00 Частично община Аргел, здания 8 и 9 на улице 4 и здание 1 на улице 5 в общине Аргел, прилегающие частные дома и прилегающие абоненты, абоненты (не являющиеся жильцами) города Егвард частично, Сельскохозяйственный коллективный колхоз «Бабенц», Собственники “Айк Мкртчян” и “Л. Саакян”, ООО “Охуд”, ПИП “Лусин”, Предприятие “Наири”, ИП “Г. Мартиросян”, ООО “Рафшин”, ООО “Симонян и партнёры”, ИП “Симонян”, ООО “Х К Г”, Собственник “Н. Мхитарян”, ООО “Инкомспасаркум”, ОАО “Наиришин”, ООО “Модус Гранум”, Воинская часть (Зинмас), ООО “Фуд Фактори”, ООО “Гардения Лебниц Фарм”, ООО “Ашхатанк”, Собственник “Карапет Геворкян”, ЗАО “Ехвардская спортивная обувная фабрика”, ООО “Семур энд Ко” Комбикормовый завод г. Ехвард, частично село Нор Гехи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), Улица Налбандяна, Квартал Еркрабан (Геологов), Квартал Сарнаран-2 (Холодильник-2), Собственники “Г. Сафарян”, “Киракосян”, “Г. Назалян”, “Лидер”, “Лори” и ООО “Агавни”,

в Гегаркуникской области:

11:00-16:00 Населенные пункты Мадина и Лернакерт полностью, населенный пункт Неркин Геташен частично и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

11:00-16:30 Населенный пункт Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

в Лорийской области:

10։00-11։00 здания № 75, 77, 79 на пр. Т. Меца в городе Ванадзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

10:00-16:00 Город Степанаван: улицы Немецкий, Исаакян, Антараин, Нансен, М. Горького, Аветисяна, Ноемберяна, Микаеляна, Комитаса, Калашяна, 409 дивизии, Агаяна, Миллиони, Соса Саргсяна, г. Нждеха, Хоренаци, Налбандяна, частично квартал Аджапня

11:00-15:00 Села Чочкан, Большой Айрум и Малый Айрум,

13:00-16:00 Село Гугарк: 1-я улица (частично) и 2-я улица (полностью),

в Тавушской области:

11։00֊13։00 Город Дилижан: квартал Зинаван, частично улицы 26 Комиссаров, Мясникяна, Саят-Новы и Орджоникидзе,

12:00-16:00 частично улицы Саят-Нова, Мхитарян, Акобджанян, Мясникяна, Усанохакан, частично квартал ‘Тахта” и Тбилисское шоссе в городе Дилижан.

13։00֊15։00 Села Киранц и Цахкаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности