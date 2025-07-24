Четверг, 24 Июля 2025 17:52

АрмИнфо. Группа защиты архиепископа Микаэла Аджапахяна, обвиняемого в призывах к насильственному свержению власти, подала в прокуратуру ходатайство об отмене ареста или изменении меры пресечения в отношении их подзащитного. Об этом говорится в распространенном заявлении защиты Аджапахяна.

В этой связи адвокаты обратили внимание, что задержание архиепископа было основано на двух причинах: возможное воспрепятствование осуществлению правосудия и совершение преступления. Однако они подчеркнули, что с завершением предварительного следствия риск препятствования процессу сведен к минимуму, более того, изначально он был равен нулю. " Орган предварительного следствия, по сути, обнаружил, что беспрепятственно собрал всевозможные доказательства, на основании которых, по мнению следователя, весьма вероятно подтверждение обвинения", - отмечается в заявлении.

Касаясь второго основания для ареста, адвокаты напомнили, что оно было связано с возможностью совершения нового преступления, в частности, озвучивание новых "призывов". В этом ключе защита обратила внимание, что изначально арест по этому основанию был неподходящей мерой, так как в условиях тюремного заключения невозможно исключить возможность высказываний.

"Лучшим доказательством этого является тот факт, что архиепископ продолжал делать различные заявления, находясь в заключении. Это показывает, что если такое желание действительно существует, то никаких обстоятельств, препятствующих этому, нет. Поэтому заключение под стражу в этом контексте не решает проблему, а становится бесцельным и непреднамеренно превращается в наказание за свободу слова. Мы считаем, что необходимость применения ареста на этой абстрактной основе отпала", - говорится в заявлении.

В связи с этим адвокаты напомнили, что задержание, продление срока содержания под стражей или принудительное помещение лица в медицинское учреждение допускаются только по решению суда при условии, что законное поведение лица не может быть гарантировано другими средствами принуждения. "Мы считаем, что вышеизложенного достаточно для подтверждения того, что как основания, так и необходимость содержания нашего клиента под стражей отпали. Поэтому прокурор может отменить или изменить арест, выбранный судом", - резюмировала защита Аджапахяна.

Напомним, что 28 июня решением суда архиепископ Микаэл Аджапахян был арестован сроком на два месяца. Архиепископ Микаэл Аджапахян обвиняется в призывах к насильственному свержению власти. Причем, речь идет о призывах, которые были озвучены год назад.