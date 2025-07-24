Четверг, 24 Июля 2025 17:13

АрмИнфо. Если вы подозреваете утечку данных вашей банковской карты, немедленно свяжитесь с банком и запросите блокировку карты. При наличии доступа к интернет-банкингу — переведите все средства на другой счёт.

Если вы сообщили одноразовый пароль (OTP) мошеннику или ввели его на подозрительном сайте и подозреваете, что на ваше имя оформляется кредит, срочно позвоните в банк и сообщите о ситуации. Даже если у вас только сомнения — лучше перестраховаться и связаться с банком.

Если вы уже стали жертвой и узнали, что на ваше имя оформлен кредит, необходимо получить выписку из банка и обратиться в полицию с заявлением.

Чтобы предотвратить подобные случаи, соблюдайте простые правила безопасности:

· Никогда не сообщайте свой PIN-код, пароли от интернет-банкинга, данные карты (включая CVV) и одноразовые коды (OTP).

· Не переходите по сомнительным ссылкам и не вводите данные на неизвестных сайтах.

· Даже если вам звонят якобы из банка, не передавайте личную информацию — ни один банк не запрашивает такие данные по телефону.

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