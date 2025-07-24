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 Четверг, 24 Июля 2025 16:27
Марианна Мкртчян

Оверчук назвал решение Армении о запуске вступления в ЕС началом выхода из ЕАЭС

Оверчук назвал решение Армении о запуске вступления в ЕС началом выхода из ЕАЭС

АрмИнфо. Москва рассматривает решение Еревана о запуске процесса вступления в Евросоюз (ЕС) как начало выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук, передает ТАСС.

<Они говорят, что не планируют выходить из ЕАЭС. Но в чем особенность ситуации, которая сейчас есть? Разговоры о том, что Армения сближается с Европейским союзом, шли давно, были дискуссии, но 9 января 2025 года правительство Армении, поддержав законопроект об объявлении запуска процесса вступления в ЕС, совершило юридически значимый шаг. В этом состоит особенность данной ситуации. Это было решение правительства Армении, и мы его рассматриваем как начало выхода Армении из ЕАЭС>, - заметил зампред РФ.

<Дальнейшие шаги за правительством Армении. Они или утверждают, что такого вопроса в повестке у правительства Армении нет, или, что не хотят или не планируют выходить [из ЕАЭС], или, что они будут оценивать, где им будет лучше. Посмотрим, как будет развиваться ситуация>, - сказал Оверчук.

При этом он с сожалением констатировал, что уже в прошлом году она начали видеть, что под воздействием дискуссий о вступлении в ЕС российский бизнес стал осторожнее относиться к дальнейшему поддержанию и развитию экономических связей с Арменией.

<Мы видели, что по ряду направлений началось сворачивание деловой активности>, - добавил российский чиновник.

Вместе с тем он констатировал, что торговля Еревана с ЕС в разы меньше, чем с ЕАЭС, товарооборот Армении с Евросоюзом падает.

<Пришла свежая статистика за 11 месяцев: товарооборот России и Армении - $11,6 млрд, с ЕАЭС - порядка $12 млрд. При этом торговля с ЕС в разы меньше и падает. Это то, о чем говорит экономика и реальность>, - отметил он.

Вместе с тем Оверчук обратил внимание, что рост экономики Армении показывает, что она является основным бенефициаром от членства в ЕАЭС.

При этом вопрос представителей СМИ о том, может ли кто-то занять место Еревана в ЕАЭС, Оверчук назвал некорректным. <Так вопрос нельзя ставить, потому что вопрос о присоединении к ЕАЭС это всегда самостоятельное решение страны, которая, исходя из своих интересов, определяет, вступать или не вступать. Здесь есть очевидные выгоды, - подчеркнул вице-премьер. - Они состоят в обеспечении энергетической и продовольственной безопасности и создании стабильных условий для экономического развития. И самое главное - это безбарьерный доступ к огромному рынку, где есть востребованность в товарах такой страны. Это колоссальный потенциал для развития экономики, для увеличения доходов людей и бизнеса>.

Напомним, что правительство Армении 9 января одобрило проект закона о начале процесса вступления в Европейский Союз, предложенный гражданской инициативой "Евракве".  Проект в ближайшее время будет обсуждаться в парламенте Армении. 

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