Четверг, 24 Июля 2025 15:24

АрмИнфо. Правительство Армении 24 июля приняло решение о выделении министерству здравоохранения 729 миллионов драмов для обеспечения необходимыми лекарствами, предоставления систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови для пациентов в возрасте от 0 до 9 лет, также приобретения программы обслуживания.

Как отметила министр здравоохранения Анаит Аванесян, список получателей лекарственного обеспечения населения и их число ежегодно увеличиваются. <Одним из важных пунктов решения является также программа замены измерительных устройств для детей с сахарным диабетом. Эта программа очень ожидаема, и мы активно работаем с нашими партнерами, чтобы предоставить детям новейшие технологические решения>, - сказала Анаит Аванесян, добавив, что список предоставляемых лекарств также был расширен.

Министр также сообщила, что в настоящее время обеспечение устройствами будет осуществляться для детей до 10 лет, а в дальнейшем планируется реализовать аналогичную программу для лиц до 18 лет.