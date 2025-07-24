Четверг, 24 Июля 2025 15:16

АрмИнфо. Армения пересматривает порядок лицензирование в сфере профессионального образования и обучения. Соответствующее решение одобрено армянским кабмином 24 июля.

Как заявила министр образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Жанна Андреасян, представляя проект постановления о внесении изменений в порядок лицензирования колледжей, нововведение касается дифференциации форм лицензирования. В частности, ранее одна и та же лицензия использовалась как для выдачи разрешения на деятельность, так и для получения квалификации, что не позволяло обеспечить необходимую гибкость и рассматривать выдачу квалификации как полноценный процесс.

<После внесения поправок в законодательство в процедуре лицензирования уже различаются два вида лицензий. Одна позволит получить возможность осуществлять деятельность, и в этом случае будут учитываться такие важные факторы, как условия и необходимая инфраструктура, то есть предпосылки для деятельности в качестве образовательного учреждения.

Второй тип лицензии будет действителен для конкретной квалификации, программы. Здесь гораздо более предметно будет рассматриваться наличие необходимого преподавательского состава, наличие необходимых условий для реализации образовательной программы с конкретной квалификацией. Это позволит осуществлять более эффективную и целенаправленную деятельность>, - пояснила министр.

Андреасян также указала на изменения в процедуре лицензирования, направленные на сотрудничество с частным сектором. В частности, порядок лицензирования устанавливает отдельные положения по стандартам условий обучения на рабочем месте, а также подчеркивает важность сокращения доли основного персонала до 30%, что позволит колледжам активнее привлекать специалистов, работающих в частном секторе, обладающих практическими знаниями и навыками.

По словам министра, действующий порядок также не определял условия соответствия учебных, аудиторных и лабораторных помещений. Поправки предусматривают необходимые уточнения в этом направлении. Кроме того, с внесением изменений в порядок лицензирования используемые в отрасли формулировки приведены в соответствие с международными классификациями образования. Соответственно, вместо начальных профессиональных профессиональных образовательных программ будут использоваться термины <профессиональное образование первого уровня>, а вместо среднего профессионального образования - <профессиональное образование второго уровня>.