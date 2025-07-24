Четверг, 24 Июля 2025 15:08

АрмИнфо. Глава правительства РФ Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщается в Telegram-канале российского кабмина.

Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-армянских связей в торгово- экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах.

Михаил Мишустин и Никол Пашинян отметили важность создания благоприятных условий для реализации совместных проектов в различных областях.

Пашинян ранее во главе правительственной делегации Армении прилетел в Горно-Алтайск для участия в Международной экологической конференции. На встрече премьеров РФ и Армении присутствуют члены делегаций обеих стран.