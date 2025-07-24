Четверг, 24 Июля 2025 13:57

АрмИнфо. Idram и IDBank стали участниками одного из самых ожидаемых событий лета — Sevan Startup Summit. Idram выступил официальным платёжным партнёром мероприятия, а IDBank — Transformer Partner.

22 июля команда Idram провела несколько часов в специальном павильоне, реализуя менторскую программу. Специалисты компании встретились с основателями и командами стартапов, делились опытом успеха Idram, отвечали на вопросы и предоставляли практические советы.

По словам Айка Мурадяна, руководителя отдела корпоративных бизнес-процессов и развития команды, Idram также начинал свою деятельность как стартап, а сегодня является ведущей платёжной системой Армении: «Сейчас мы придаём большое значение передаче собственного опыта стартапам, которые только начинают этот путь. Во время встреч мы делились, в том числе, тем, как выстраивать и управлять эффективной системой продаж, а также как адаптировать её к разным этапам развития стартапа», — отметил Айк Мурадян.

Альберт Тунян, руководителя отдела ключевых партнеров и проектов цифровых платежей Idram — яркий пример того, как стартап может вырасти в крупный и устойчивый бизнес в Армении: «Нам удалось создать достаточно масштабную экосистему, и сегодня мы являемся лидерами рынка платёжных систем в стране. Неслучайно более 25 000 партнёров выбирают нас, доверяют и сотрудничают с нами в рамках самых разных проектов. Пройдя этот путь, мы хорошо понимаем, насколько важны практические советы, основанные на собственном опыте — они помогают компаниям быстрее проходить ключевые этапы и решать возникающие задачи без серьёзных трудностей», — подчеркнул Альберт Тунян.

Встречи прошли в атмосфере продуктивных обсуждений, обмена опытом и новых ценных знакомств. На Sevan Startup Summit Idram и IDBank представили ярко оформленный павильон, где команда делилась новостями и подробно рассказывала о продуктах компании. Idram также подготовил небольшой сюрприз: клиенты, совершившие три QR-платежа через Idram в течение дня, получали возможность посетить кинопоказ и провести вечер в необычном и приятном формате.