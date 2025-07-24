Четверг, 24 Июля 2025 12:28

АрмИнфо. В Армении сроки летнего призыва продлены с 31 июля до 15 августа. Соответствующее решение принято 24 июля на заседании правительства.

Как говорится в пояснении к документу, принятие проекта решения обусловлено необходимостью завершения обследования состояния здоровья граждан, подлежащих призыву на воинскую службу в рамках летнего призыва 2025 года, и по его результатам продления срока проведения призыва с целью уточнения призывного статуса граждан.

Изначально планировалось, что призыв будет проводиться с 21 апреля по 31 июля (с пополнением частей призывниками с 23 июня по 31 июля). Однако в министерстве обороны Армении отметили, что текущий анализ работы по летнему призыву 2025 года показывает, что с учетом дополнительных объемов медицинских обследований граждан, подлежащих призыву, до 31 июля не удастся завершить надлежащее обследование граждан и процесс определения их пригодности или непригодности к воинской службе по их результатам. В связи с этим, а также в целях исключения случаев предоставления необоснованных отсрочек гражданам, подлежащим летнему призыву 2025 года, или переноса их медицинского освидетельствования на зимний призыв, возникла необходимость продления срока призыва до 15 августа 2025 года включительно.