|Пашинян направил телеграмму соболезнования Путину
|Ереван придаёт большое значение дальнейшему расширению и углублению отношений с Киевом - Никол Пашинян
|Глава КРОУ Армении глубоко заблуждается. Он не может обязать Самвела Карапетяна продолжать реализацию инвестпрограммы в ЭСА: Экс-министр юстиции
|Романос Петросян произвел кадровые изменения в руководящем составе <Элсетей Армении>
|В Нацсобрание Франции внесена резолюция с призывом усилить давление на Азербайджан для освобождения незаконно удерживаемых в Баку армянских пленных
|Плановые отключения электроэнергии 25 июля
|Защита архиепископа Аджапахяна просит прокуратуру изменить или отменить меру пресечения в отношении их подзащитного
|Что делать, если вы уже стали жертвой мошенничества
|Адвокат бьет тревогу: медицинская коррупция в Армении уносит жизни пациентов
|Оверчук назвал решение Армении о запуске вступления в ЕС началом выхода из ЕАЭС
|Председатель КРОУ заявил, что его действия в отношении ЭСА Карапетяна не имеют политического подтекста
|Захарова: Москва видит попытки Вашингтона вмешаться в процесс разблокировки коммуникаций на Южном Кавказе
|Кабмин Армении выделил около 730 млн драмов для обеспечения глюкометрами детей до 9 лет
|Армения пересматривает порядок лицензирование в сфере профобразования
|Мишустин провел встречу с Пашиняном
|Глава Минюста Армения не считает смену руководства ЭСА политически мотивированным
|Idram и IDBank приняли участие в Sevan Startup Summit
|Кремль: Вопрос о коридоре через Сюник - суверенное дело Армении и Азербайджана
|Управление госакциями ЗАО <Научный центр травматологии и ортопедии> передано минздраву РА
|Армения присоединится к соглашению ЕАЭС о сотрудничестве в сфере производства и распространения кино- и видеофильмов
|Известный австралийско-британский адвокат рассматривает возможность присоединения к международной группе адвокатов, защищающих Самвела Карапетяна
|В Армении сроки летнего призыва продлены на две недели
|Круг дружбы Франция-Арцах: Возвращение арцахцев - не утопия, а фундаментальное право, которое демократические государства обязаны защищать
|Дипломат: То, что Азербайджан осуществил в 2023 году в Арцахе - преднамеренная кампания голода, блокады, военного нападения и уничтожения
|Армения и Греция подписали программу сотрудничества в области образования и науки на 2025-2029 гг
|Мнение: США заполучив контроль над транспортным маршрутом через Сюник получат доступ к колоссальным критически полезным ископаемым на этой территории
|Подача природного газа в Армению будет временно приостановлена из-за аварии в Грузии
|Патриарх Московский и всея Руси поздравил Католикоса Дома Киликийского с 30-летием интронизации
|Срочное решение арбитража по национализации ЭСА - это первый тревожный сигнал для властей и предупреждение остановиться
|ANCA: Более 80 конгрессменов США призывают администрацию Белого дома обеспечить безопасное возвращение армян в Арцах
|Левон Тер-Петросян призвал граждан ни в коем случае не участвовать в антицерковном митинге Пашиняна
|Пашинян предложил план по смещению Католикоса Всех армян Гарегин II
|В правительстве Армении назвали <очередным проявлением гибридной войны и манипулятивной пропаганды> публикацию Periodista Digital о готовности Пашиняна уступить США регион РА
|Замглавы МИД Армении рассказал главе внешнеполитического ведомства Черногории о последних процессах на Южном Кавказе
|Плановые отключения электроэнергии 24 июля
|ANCA приветствовал внесение резолюций в Сенат и Палату представителей США, осуждающих этническую чистку армян Арцаха
|Следователи СК Армении пройдут курсы по повышению квалификации в Индии
|Армения и Греция подписали документы о сотрудничестве в сфере культуры
|Сперцян: Армянские футболисты будут бороться до конца в предстоящих матчах со сборными Португалии и Ирландии в Ереване
|В Минобороны Армении прокомментировали ДТП с участием армейских "Уралов"
|Генпрокуратура Армении обжалует решение о досрочном освобождении пожизненно заключенного убийцы Мгера Енокяна
|Фонд "Гегард" направил заявление-протест по поводу публикации антиармянских статей в грузинском издании "Кавказ и мир"
|Армянская ассамблея Америки призвали Рубио содействовать освобождению всех армянских заложников, удерживаемых Азербайджаном
|Пашинян согласен уступить регион Армении Соединенным Штатам - Periodista Digital
|Делегация МВД Армении обсудила с грузинскими коллегами перспективы реализации совместных образовательных программ и обмена опытом
|Армения поддерживает посреднические усилия Египта, направленные на установление мира и стабильности на Ближнем Востоке и в Африке: Пашинян
|Глава Минздрава анонсировала инициацию коллективного иска против архиепископа Баграта
|Генпрокуратура Армении требует конфискации недвижимости и денежных средств у судьи Самвела Марданяна
|У Пашиняна нет <тормозов>. Единственный путь - импичмент: Абрамян
|Доклад Caucasus Heritage Watch: В Арцахе растёт число объектов, находящихся под угрозой уничтожения
|Пашинян 24 июля отправится в Россию с рабочим визитом
|Экс-госминистр Арцаха отреагировал на пост Трампа с видео выступления Алиева в оккупированном Шуши
|Партия "Зартонк" подала два отдельных сообщения о преступлениях в Генпрокуратуру в связи с действиями Пашиняна
|Посольство США выступило с разъяснением о сроке нахождения в стране
|Левон Тер-Петросян указал путь разрешения внутриполитического кризиса
|Мгер Григорян и Кристина Квинн обсудили разблокировку региональных коммуникаций
|Глава МОНКС посетила благотворительный фонд Ставроса Ниархоса в Афинах
|Эксперт: "Суверенный" Алиев начал войну и блокаду, чтобы дать британцам возможность получить доступ к месторождению Арцаха
|Мака Бочоришвили: Грузия внимательно следит за продолжающимся диалогом между Азербайджаном и Арменией
|Глава делегации МККК в Армении провела переговоры с чиновниками администрации Сюника
|Читать больше
АрмИнфо. В Армении сроки летнего призыва продлены с 31 июля до 15 августа. Соответствующее решение принято 24 июля на заседании правительства.
Как говорится в пояснении к документу, принятие проекта решения обусловлено необходимостью завершения обследования состояния здоровья граждан, подлежащих призыву на воинскую службу в рамках летнего призыва 2025 года, и по его результатам продления срока проведения призыва с целью уточнения призывного статуса граждан.
Изначально планировалось, что призыв будет проводиться с 21 апреля по 31 июля (с пополнением частей призывниками с 23 июня по 31 июля). Однако в министерстве обороны Армении отметили, что текущий анализ работы по летнему призыву 2025 года показывает, что с учетом дополнительных объемов медицинских обследований граждан, подлежащих призыву, до 31 июля не удастся завершить надлежащее обследование граждан и процесс определения их пригодности или непригодности к воинской службе по их результатам. В связи с этим, а также в целях исключения случаев предоставления необоснованных отсрочек гражданам, подлежащим летнему призыву 2025 года, или переноса их медицинского освидетельствования на зимний призыв, возникла необходимость продления срока призыва до 15 августа 2025 года включительно.
|Пашинян направил телеграмму соболезнования Путину
|Ереван придаёт большое значение дальнейшему расширению и углублению отношений с Киевом - Никол Пашинян
|Глава КРОУ Армении глубоко заблуждается. Он не может обязать Самвела Карапетяна продолжать реализацию инвестпрограммы в ЭСА: Экс-министр юстиции
|Романос Петросян произвел кадровые изменения в руководящем составе <Элсетей Армении>
|В Нацсобрание Франции внесена резолюция с призывом усилить давление на Азербайджан для освобождения незаконно удерживаемых в Баку армянских пленных
|Плановые отключения электроэнергии 25 июля
|Защита архиепископа Аджапахяна просит прокуратуру изменить или отменить меру пресечения в отношении их подзащитного
|Что делать, если вы уже стали жертвой мошенничества
|Адвокат бьет тревогу: медицинская коррупция в Армении уносит жизни пациентов
|Оверчук назвал решение Армении о запуске вступления в ЕС началом выхода из ЕАЭС
|Председатель КРОУ заявил, что его действия в отношении ЭСА Карапетяна не имеют политического подтекста
|Захарова: Москва видит попытки Вашингтона вмешаться в процесс разблокировки коммуникаций на Южном Кавказе
|Кабмин Армении выделил около 730 млн драмов для обеспечения глюкометрами детей до 9 лет
|Армения пересматривает порядок лицензирование в сфере профобразования
|Мишустин провел встречу с Пашиняном
|Глава Минюста Армения не считает смену руководства ЭСА политически мотивированным
|Idram и IDBank приняли участие в Sevan Startup Summit
|Кремль: Вопрос о коридоре через Сюник - суверенное дело Армении и Азербайджана
|Управление госакциями ЗАО <Научный центр травматологии и ортопедии> передано минздраву РА
|Армения присоединится к соглашению ЕАЭС о сотрудничестве в сфере производства и распространения кино- и видеофильмов
|Известный австралийско-британский адвокат рассматривает возможность присоединения к международной группе адвокатов, защищающих Самвела Карапетяна
|В Армении сроки летнего призыва продлены на две недели
|Круг дружбы Франция-Арцах: Возвращение арцахцев - не утопия, а фундаментальное право, которое демократические государства обязаны защищать
|Дипломат: То, что Азербайджан осуществил в 2023 году в Арцахе - преднамеренная кампания голода, блокады, военного нападения и уничтожения
|Армения и Греция подписали программу сотрудничества в области образования и науки на 2025-2029 гг
|Мнение: США заполучив контроль над транспортным маршрутом через Сюник получат доступ к колоссальным критически полезным ископаемым на этой территории
|Подача природного газа в Армению будет временно приостановлена из-за аварии в Грузии
|Патриарх Московский и всея Руси поздравил Католикоса Дома Киликийского с 30-летием интронизации
|Срочное решение арбитража по национализации ЭСА - это первый тревожный сигнал для властей и предупреждение остановиться
|ANCA: Более 80 конгрессменов США призывают администрацию Белого дома обеспечить безопасное возвращение армян в Арцах
|Левон Тер-Петросян призвал граждан ни в коем случае не участвовать в антицерковном митинге Пашиняна
|Пашинян предложил план по смещению Католикоса Всех армян Гарегин II
|В правительстве Армении назвали <очередным проявлением гибридной войны и манипулятивной пропаганды> публикацию Periodista Digital о готовности Пашиняна уступить США регион РА
|Замглавы МИД Армении рассказал главе внешнеполитического ведомства Черногории о последних процессах на Южном Кавказе
|Плановые отключения электроэнергии 24 июля
|ANCA приветствовал внесение резолюций в Сенат и Палату представителей США, осуждающих этническую чистку армян Арцаха
|Следователи СК Армении пройдут курсы по повышению квалификации в Индии
|Армения и Греция подписали документы о сотрудничестве в сфере культуры
|Сперцян: Армянские футболисты будут бороться до конца в предстоящих матчах со сборными Португалии и Ирландии в Ереване
|В Минобороны Армении прокомментировали ДТП с участием армейских "Уралов"
|Генпрокуратура Армении обжалует решение о досрочном освобождении пожизненно заключенного убийцы Мгера Енокяна
|Фонд "Гегард" направил заявление-протест по поводу публикации антиармянских статей в грузинском издании "Кавказ и мир"
|Армянская ассамблея Америки призвали Рубио содействовать освобождению всех армянских заложников, удерживаемых Азербайджаном
|Пашинян согласен уступить регион Армении Соединенным Штатам - Periodista Digital
|Делегация МВД Армении обсудила с грузинскими коллегами перспективы реализации совместных образовательных программ и обмена опытом
|Армения поддерживает посреднические усилия Египта, направленные на установление мира и стабильности на Ближнем Востоке и в Африке: Пашинян
|Глава Минздрава анонсировала инициацию коллективного иска против архиепископа Баграта
|Генпрокуратура Армении требует конфискации недвижимости и денежных средств у судьи Самвела Марданяна
|У Пашиняна нет <тормозов>. Единственный путь - импичмент: Абрамян
|Доклад Caucasus Heritage Watch: В Арцахе растёт число объектов, находящихся под угрозой уничтожения
|Пашинян 24 июля отправится в Россию с рабочим визитом
|Экс-госминистр Арцаха отреагировал на пост Трампа с видео выступления Алиева в оккупированном Шуши
|Партия "Зартонк" подала два отдельных сообщения о преступлениях в Генпрокуратуру в связи с действиями Пашиняна
|Посольство США выступило с разъяснением о сроке нахождения в стране
|Левон Тер-Петросян указал путь разрешения внутриполитического кризиса
|Мгер Григорян и Кристина Квинн обсудили разблокировку региональных коммуникаций
|Глава МОНКС посетила благотворительный фонд Ставроса Ниархоса в Афинах
|Эксперт: "Суверенный" Алиев начал войну и блокаду, чтобы дать британцам возможность получить доступ к месторождению Арцаха
|Мака Бочоришвили: Грузия внимательно следит за продолжающимся диалогом между Азербайджаном и Арменией
|Глава делегации МККК в Армении провела переговоры с чиновниками администрации Сюника
|Читать больше
|Дети из регионов Армении обеспечили местное ИТ-комьюнити самой крупной библиотекой когнитивных искажений
|Российский политолог о визите Алиева в Пекин: Кавказ становится намного ближе к Поднебесной
|Искандарян: Любой регион изнутри кажется более крупным и важным, чем снаружи
|Арам Аветис: Я чучело Одиссея
|Востоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента Турции
|Читать больше
|Зампред РПА назвал путь победы оппозиции над Пашиняном
|Апелляционный суд Армении оставил Самвела Карапетяна под арестом
|Мовчан: В мире нет кого-то, кто бы занялся сейчас вопросом освобождения Рубена Варданяна из бакинских застенок
|Глава СК Армении не ставит под сомнение подлинность обнародованных аудиозаписей с участием Галстаняна, просто потому что госорганы на такое не способны
|Представитель IDBank присоединился к редакционному совету Trade Finance Global
|Когда власти говорят о необходимости смены Католикоса всех армян, речь не идет о его физическом удалении - вице-спикер
|В Армении будут отменены возрастные ограничения для поступления на службу в полицию
|Депутат НС: самое важное - не доводить российско-азербайджанское противостояние до границ Армении
|Католикос Всех армян <на мушке> у Пашиняна
|Протестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦ
|Католикос: при военной поддержке Турции Азербайджан совершил преступление, насильственно оккупировав Арцах
|Очередное дно пробито: Пашинян опубликовал матерное оскорбление в адрес епископа, а его супруга назвала священнослужителей педофилами
|Вице-премьер Армении и европейский чиновник выразили удовлетворение прогрессом в отношениях между Ереваном и Брюсселем
|Армения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООН
|Вардан Гукасян избран мэром Гюмри