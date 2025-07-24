Четверг, 24 Июля 2025 12:25

АрмИнфо. Этническая чистка - не неизбежная судьба, а возвращение арцахцев - не утопия, а фундаментальное право, которое демократические государства обязаны защищать. С таким заявлением выступил Круг дружбы "Франция- Арцах" в свете принятия Палатой представителей Бельгии 17 июля 2025 года резолюции, касающейся ситуации в Нагорно-Карабахской Республике и необходимости обеспечения устойчивого мира на Южном Кавказе.

В заявлении круга дружбы напоминается, что своей резолюцией Палата представителей Бельгии осудила военное нападение Азербайджана на Арцах, произошедшее 19 сентября 2023 года, а также блокаду Лачинского коридора, приведшую к тяжелому гуманитарному кризису и насильственному перемещению населения. Отмечается, что резолюция также осуждает незаконный арест и несправедливое судилище над военно-политическим руководством Арцаха, и шаги, угрожающие территориальной целостности Армении, ссылаясь на многочисленные международные конвенции и декларации, а также резолюции Европейского парламента и решения Международного суда.

"В связи с этим резолюция призывает к немедленному освобождению армянских военнопленных, разрешению доступа международных наблюдателей в Арцах и обеспечению безопасного, быстрого и беспрепятственного возвращения армянского населения Нагорного Карабаха в соответствии с решением Международного суда от 17 ноября 2023 года", - отмечается в заявлении Круга дружбы.

Согласно источнику, резолюция также призывает федеральное правительство Бельгии поддержать международные усилия по расследованию международных преступлений, совершенных Азербайджаном, и совместно с другими государствами обратиться к прокурору Международного уголовного суда на основании статьи 14 Римского статута.

"В то время как безнаказанность режима президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжает расти, когда армянские военно-политические заключенные лишены своих основных прав, а сотни тысяч насильственно перемещенных арцахцев вынуждены жить в условиях постоянной миграции, эта инициатива бельгийского парламента является ответственным посланием", - подчеркивается в сообщении Круга дружбы.

Как заметил в этой связи президент Круга дружбы "Франция-Арцах" Франсуа Пупони, Палата представителей Бельгии, таким образом, присоединяется к моральному сознанию Европы, утверждая, что мира не может быть без справедливости. В этом контексте он подчеркнул, что Европейской комиссии и правительствам стран, парламенты которых неоднократно призывали ввести санкции против Азербайджана и осудить его действия, следует прекратить игнорировать эти призывы.

"Они должны действовать не исходя из геополитических расчетов, а в соответствии со своими обязательствами по защите европейских ценностей. Потому что сила Европы основана на универсальных принципах, а не на их избирательном применении", - резюмировал Франсуа Пупони.

Напомним, что 18 июля Палата представителей Бельгии на своем пленарном заседании 17 июля единогласно приняла резолюцию, осуждающую военное нападение Азербайджана на армян Арцаха и нарушение международного права. В принятой резолюции говорится, что действия Азербайджана против Нагорного Карабаха и его армянского населения противоречат основополагающим нормам международного права. В резолюции также говорится о незаконном удерживании Азербайджаном бывших лидеров Нагорного Карабаха и непонятных судебных процессах. Решительно осуждая эту политику Азербайджана, его призывают освободить всех армянских пленных и гарантировать справедливое судебное разбирательство. Палата представителей также требует от Азербайджана обеспечить сохранение культурного и религиозного наследия Нагорного Карабаха и призывает разрешить миссии ЮНЕСКО посетить эту территорию для оценки ущерба.