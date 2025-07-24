Четверг, 24 Июля 2025 12:10

АрмИнфо. То, что Азербайджан осуществил в 2023 году в Арцахе, было преднамеренной кампанией голода, блокады, военного нападения и уничтожения. Об этом написал на своей странице в Фейсбук экс-глава МИД Армении Вардан Осканян. Дипломат обратил внимание, что в последние недели в демократическом мире стремительно растёт поддержка права на возвращение коренных армян Нагорного Карабаха, которые были насильственно перемещены в результате жестокой блокады и военного наступления Азербайджана в 2023 году.

"Вчера восемьдесят семь членов Палаты представителей США направили письмо госсекретарю Марко Рубио, призывая США немедленно принять меры для обеспечения "коллективного, защищённого и достойного возвращения" этих людей. Этой инициативе предшествовали резолюции в парламентах Бельгии и Европейского парламента, а также выдвижение Швейцарской мирной инициативы. Более 100 британских парламентариев также выразили свою поддержку. Международный консенсус очевиден: этническая чистка не может быть последним словом в нагорно-карабахском вопросе", - заметил он.

Осканян подчеркнул, что десятимесячная осада Лачина лишила армянское мирное население продовольствия, медикаментов, топлива и медицинской помощи. Он напомнил, что осада завершилась военным вторжением, в результате которого погибли сотни людей, а оставшееся армянское население было вынуждено бежать. По его словам, затем Азербайджан начал систематическое разрушение армянских домов, церквей, памятников и кладбищ, не только чтобы изгнать людей, но и чтобы стереть их историю и лишить их будущего.

"Более того, Азербайджан продолжает удерживать в заложниках руководство Арцаха, военнопленных и мирных жителей. Письмо Палаты представителей США не просто символично. Это проверка приверженности Америки провозглашаемым ею ценностям. Подписавшиеся справедливо напоминают госсекретарю Рубио, что международное право не допускает безнаказанности массовых депортаций. Если Соединенные Штаты и их союзники не будут настаивать на праве армян Нагорного Карабаха на возвращение, они не только поощрят агрессию, но и создадут опасный прецедент для всего мира", - уверен дипломат.

Осканян считает, что именно поэтому Швейцарская мирная инициатива имеет решающее значение. Дипломат подчеркнул, что она предоставляет международную переговорную площадку для обеспечения безопасного и надежного возвращения армян Нагорного Карабаха в свои дома. "В инициативе говорится, что от перемещенных лиц нельзя ожидать доверия к режиму, который подверг их этнической чистке. Международное присутствие должно гарантировать их безопасность, сохранение их культурного наследия и обеспечение их жизнеспособности. Вместо того, чтобы продвигать это видение, нынешнее руководство Армении стремится его разрушить. Заявление Никола Пашиняна о том, что "карабахский вопрос закрыт", является предательством по отношению к народу Нагорного Карабаха и серьезно подрывает моральный авторитет и дипломатические позиции Армении", - продолжил он.

Осканян считает, что как только Никол Пашинян уйдет в отставку или будет отстранен от власти, Армения вновь обретет свой голос, ценности и видение. "Угроза новой войны уменьшится. Стратегическое положение страны укрепится, поскольку Пашинян уже ассоциировался с неудачей. Его авторитет истощен, его союзники ослаблены, а его руководству не доверяют ни за рубежом, ни внутри страны. При нем Армения потеряла территории, жизни и достоинство. Последние опросы показывают, что его рейтинг упал примерно до 13%. Новое правительство, основанное на национальных целях и принципах, может выбрать новый путь - путь суверенитета и солидарности со своим народом. Оно может вернуть надежду перемещенным лицам, открыто и решительно взаимодействовать с союзниками и привести Армению к ее законному месту", - заключил экс-глава МИД Армении.