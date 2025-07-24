Четверг, 24 Июля 2025 11:04

АрмИнфо. Подача природного газа в Армению будет временно приостановлена из-за аварии в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба компании "Газпром Армения".

"В связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на участке "Казах- Сагурамо" (DN 1000) транзитного магистрального газопровода "Северный Кавказ-Закавказье" на территории Грузии, с 07:00 часов 24 июля до 19:00 часов 26 июля будет временно приостановлена подача природного газа в Армению", - заявили в компании.

При этом подчеркивается, что указанный период бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из ИРИ.