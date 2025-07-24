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АрмИнфо. Подача природного газа в Армению будет временно приостановлена из-за аварии в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба компании "Газпром Армения".
"В связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на участке "Казах- Сагурамо" (DN 1000) транзитного магистрального газопровода "Северный Кавказ-Закавказье" на территории Грузии, с 07:00 часов 24 июля до 19:00 часов 26 июля будет временно приостановлена подача природного газа в Армению", - заявили в компании.
При этом подчеркивается, что указанный период бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из ИРИ.
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|Пашинян согласен уступить регион Армении Соединенным Штатам - Periodista Digital
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|Армения поддерживает посреднические усилия Египта, направленные на установление мира и стабильности на Ближнем Востоке и в Африке: Пашинян
|Глава Минздрава анонсировала инициацию коллективного иска против архиепископа Баграта
|Генпрокуратура Армении требует конфискации недвижимости и денежных средств у судьи Самвела Марданяна
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|Посольство США выступило с разъяснением о сроке нахождения в стране
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