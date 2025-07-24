Четверг, 24 Июля 2025 11:02

АрмИнфо. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Католикоса Великого Дома Киликийского Арама I с 30-летием интронизации.

Как сообщает пресс-служба Арама I, в специальном послании, адресованном Его Святейшеству, духовный глава Русской Церкви Патриарх Кирилл выразил свои теплые поздравления по случаю 30-летия патриаршей интронизации Его Святейшества.

В послании, написанном с теплой братской любовью, Патриарх Кирилл размышлял о заслугах Его Святейшества в жизни Армянской Церкви и народа, а также особо подчеркнул межцерковную работу, проводимую под руководством Патриарха, благодаря которой Его Святейшество стало любимой и уважаемой фигурой среди религиозных деятелей. Духовный глава Русской Церкви также напомнил о своей многолетней тесной дружбе с Его Святейшеством и пожелал Патриарху долгого, наполненного новыми свершениями, служения.