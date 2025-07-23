Среда, 23 Июля 2025 19:30

АрмИнфо. Армянский национальный комитет Америки (ANCA) приветствует двухпартийный призыв более восьмидесяти членов Конгресса США, представляющих двадцать четыре штата, охватывающих более 66 миллионов американцев по Арцаху.

Согласно ANCA, конгрессмены призывают госсекретаря США Марко Рубио обеспечить "консолидированное, защищенное и достойное возвращение" перемещенных армян на свою родину, в Республику Арцах (Нагорный Карабах), в рамках международного права и ради установления прочного мира на Южном Кавказе.

"Это двухпартийное письмо - чёткий сигнал администрации: любой путь к прочному миру должен начинаться с признания права на возвращение в Арцах, а не с легитимации этнической чистки, проводимой Азербайджаном в отношении коренного христианского населения. Мы благодарны руководству Армянской фракции и всем конгрессменам, которые отстаивали принципы возвращения и справедливости в рамках международного права и прав человека", - заявил исполнительный директор ANCA Арам Амбарян.

Инициаторами письма являются сопредседатели Армянской фракции Фрэнк Паллоне, Гас Билиракис, Брэд Шерман и Дэвид Валадео. В их послании говорится: "Мы призываем вас привлечь все стороны конфликта к обеспечению совместного, защищённого и достойного возвращения перемещенных армян Нагорного Карабаха на родину. Этот шаг соответствует международному праву и способствует установлению справедливого и прочного мира в регионе".

В письме документируются последствия блокады и военного наступления, осуществлённого Азербайджаном в Арцахе в 2023 году, которые привели к насильственному перемещению всего христианского армянского населения численностью около 120 000 человек. В нём также говорится, что за нападением последовало "систематическое уничтожение Азербайджаном объектов армянского христианского культурного наследия, а также разграбление и уничтожение гражданского имущества и общественной инфраструктуры с целью исключения возможности возвращения".

В письме напоминается, что "право на возвращение лиц, перемещенных в результате войны, является основополагающим принципом международного права". В нём также упоминается постановление Международного суда ООН от 2023 года в отношении Азербайджана об обеспечении безопасного и надёжного возвращения армянского населения Арцаха. Конгрессмены, в частности, призывают администрацию США поддержать мирную инициативу, принятую парламентом Швейцарии, целью которой является "создание международной переговорной площадки для обеспечения безопасного, защищенного и гарантированного на международном уровне возвращения армян".

Эта швейцарская инициатива широко обсуждалась на специальных слушаниях в Конгрессе США 10 июля, в которых приняли участие более 200 сотрудников Конгресса, правозащитников и политологов.

В письме законодатели также подтвердили предыдущие обязательства США, сославшись на заявление официального представителя Госдепартамента США Джима О'Брайена: "Мы призвали Азербайджан обеспечить безопасное, достойное и устойчивое возвращение всех этнических армян, покинувших Нагорный Карабах, с гарантиями их прав и безопасности".

Послание конгрессменов завершается следующим четким требованием: "Мы с нетерпением ждем вашего ответа и готовы работать с вами для содействия справедливому, прочному и достойному миру в регионе, который обеспечит основополагающее право перемещенных армян на возвращение на родину без страха дальнейшего насилия или преследований".