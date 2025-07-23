Среда, 23 Июля 2025 19:03

АрмИнфо. Первый президент Армении Левон Тер- Петросян призвал граждан ни в коем случае не участвовать в антицерковном митинге действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вагаршапате, где находится Первопрестольный Святой Эчмиадзин. Соответствующий призыв политик опубликовал на своей странице в Facebook под заголовком "Последний шанс избежать кровопролития".

"Уважаемый господин премьер-министр, пока не поздно, отмените решение о проведении митинга в Вагаршапате и немедленно освободите политзаключённых, в первую очередь, архиепископов Баграта и Микаэла и Самвела Карапетянов", - написал Тер-Петросян.

При этом он выразил уверенность, что этот шаг будет воспринят армянским народом не как слабость, а как проявление здравого смысла, достойного государственного деятеля.

"В противном случае, господин премьер-министр, вы станете единственным ответственным за возможные столкновения и кровопролитие, заслужив бессмертную славу отца Гапона", - продолжил Тер-Петросян.

В заключение он призвал соотечественников ни при каких обстоятельствах не участвовать в митинге, запланированном премьер-министром, во избежание его непредсказуемых последствий. "Не забывайте, что власть создана не для того, чтобы угнетать и подвергать опасности вас, а для обеспечения благополучия и безопасности ваших семей", - заключил первый президент Армении.

Сегодня Пашинян представил план по смещению Католикоса Всех Армян Гарегина Второго и заявил о необходимости утверждёния нового Канона (Устав) Армянской Апостольской Святой Церкви на основе "Канонического кодекса армян". Данные заявления армянский премьер делает в условиях, когда по Конституции он не наделен подобными полномочиями и не имеет права вмешиваться в дела Церкви.

Ранее Пашинян анонсировал очередные шаги против Первопрестольного Св. Эчмиадзина и Католикоса Всех армян Гарегина Второго. Он призвал людей быть готовыми к "духовной встрече" на центральной площади Эчмиадзина.