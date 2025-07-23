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 Среда, 23 Июля 2025 18:28
Марианна Мкртчян

Пашинян предложил план по смещению Католикоса Всех армян Гарегин II

Пашинян предложил план по смещению Католикоса Всех армян Гарегин II

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян разработал план по изгнанию Католикоса Всех армян Гарегин II из Патрирших покоев.

<Наша задача не может заключаться в замене Ктрича Нерсисяна (мирское имя Гарегин II - ред.) другим священником, нарушившим обет безбрачия, поскольку это было бы политическим заговором, а не повесткой духовного обновления. Понимаю, что этим усложняю вопрос, но заговор не был, не является и не будет нашей целью>, - написал он в соцсети.

В связи с этим Пашинян предлагает следующий план действий: освободить Патриаршие покои от Ктрича Нерсисяна, назначить другого - добропорядочного женатого священника Патриаршим местоблюстителем, <который, естественно, не может претендовать на престол Католикоса>.

<Новые выборы Католикоса не состоятся до тех пор, пока не будет утверждён Канон (Устав) Армянской Апостольской Святой Церкви на основе <Канонического кодекса армян>, который станет универсальным, кратким и понятным документом для всех (в настоящее время не существует универсальной версии томов <Канонического кодекса армян>, а тысячи правил, включённых в него, формировались на протяжении 17 веков, и в силу этого верующая паства, даже многие священнослужители, не общаются с Каноническим кодексом, не знают изложенных в нём правил, и, таким образом, практическое значение Канонического кодекса существенно снижается). После утверждения Канонического кодекса должны состояться выборы Католикоса Всех Армян, в ходе которых будет проверена благонадежность всех кандидатов на пост Католикоса.

Более того, процедуры проверки благонадежности кандидатов на пост Католикоса, их пригодности и проведения выборов должны быть утверждены Каноническим кодексом, который должен быть принят Национальным Церковным Собранием или в эквивалентном формате>, - отметил он.

Пашинян также коснулся последователей иницированного им движения по смещению Католикоса Всех армян.

<Лидеры движения должны соответствовать следующим ранее указанным критериям:  а) быть последователями Армянской Апостольской Святой Церкви (крещены в Армянской Апостольской Церкви); б) верить всей душой в нашего живого Господа Иисуса Христа; г) хотя бы один раз прочитать Библию от начала до конца; д) соблюдал Великий пост хотя бы один раз за последние пять лет; е) ежедневно молился; ж) считал, что повестка обновления Первопрестольной исходит из интересов Армянской Апостольской Святой Церкви, нашего народа, нашего государства и соответствует священной традиции наших предков>,  - отметил он, заявив, что он лично соответствует всем вышеуказанным критериям.

Напомним, что эскалации кампании властей против Армянской Апостольской Церкви был дан старт 29 мая на заседании правительства, когда премьер Никол Пашинян заявил, что армянские церкви напоминают "чуланы, заваленные рухлядью". На следующий день он опубликовал резкий пост в социальных сетях, в котором использовал грубую лексику в адрес иерархов ААЦ и обвинил одного из архиепископов в сексуальной распущенности. При этом, премьер потребовал, чтобы все священники, в том числе, и Католикос всех армян, нарушившие обет безбрачия, были лишены духовного сана. С аналогичными нападками выступила и супруга премьера Анна Акопян, которая назвала патриарха "главным мафиози", а критикующих "очуланивание" церквей - "главными педофилами страны". На фоне скандала премьер предложил изменить порядок избрания главы ААЦ, чтобы государство имело решающий голос на выборах, а кандидаты проходили бы проверку на этику.

В ходе антицерковной кампании власти арестовали двух архиепископов - Баграта Галстаняна, по обвинению в <подготовке терактов и массовых беспорядков, попытке захвата власти>, а главу Ширакской епархии, архиепископа Микаэла Аджапахяна - за призывы к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя с использованием СМИ, информационных и коммуникационных технологий. Причем для задержания последнего спецназ СНБ проник на территорию Святого Эчмиадзина, где проходило собрание священников, однако задержать Аджапахяна им помешали представители духовенства и верующие.  Аджапахян самостоятельно прибыл в Следственный комитет в Ереване, где был задержан, а затем и арестован на 2 месяца. Галстанян и Аджапахян содержаться в здании СНБ, УИУ <Ереван-Кентрон>.

20 июля Пашинян в соцсети призвал к готовности свергнуть Катокикоса Гарегина 2-го.  <Готовьтесь к Большой духовной встрече на центральной площади Эчмиадзина>, - написал он в соцсети.

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