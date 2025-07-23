Среда, 23 Июля 2025 17:54

АрмИнфо. В правительстве Армении назвали <очередным проявлением гибридной войны и манипулятивной пропаганды> публикацию издания Periodista Digital (Испания) о том, что премьер-министр Никол Пашинян согласен уступить регион Республики Армения Соединенным Штатам.

Отметим, что издание ссылается на секретный меморандум между Арменией, Азербайджаном и США, распространённый среди армянской диаспоры. Он предусматривает создание транспортного коридора <Мост Трампа> длиной 42 километра, который пройдёт через регион Сюник в Армении и соединит Азербайджан с его эксклавом Нахичевань. Управление транспортным коридором будет осуществляться частной американской компанией. Ереван будет получать лишь 30% дохода от использования маршрута. По информации издания, меморандум уже одобрен в трёх странах. <Примечательно, что меморандум предусматривает размещение значительных сил США на территории Армении. По имеющейся информации, это будут не регулярные вооруженные силы США, а частная военная компания, примерно 1000 бойцов. Они будут уполномочены применять силу>, - пишет источник.

Как отмечают в Департаменте информации и по связям с общественностью правительства Армении, <данный дезинформационный материал был опубликован на сайте сомнительного происхождения под названием Periodista Digital, который неоднократно оказывался в центре критики за то, что служит платформой для использования поддельных личностей, распространения необоснованных и манипулятивных материалов>.

<Указанная статья не соответствует действительности. Позиция Республики Армения по вопросу разблокирования региональных транспортных инфраструктур четко сформулирована в проекте <Перекресток мира>. Премьер-министр Никол Пашинян подробно коснулся этого вопроса на пресс-конференции 16 июля.

Дополнительные разъяснения были также даны в интервью пресс-секретаря премьер- министра Н. Багдасарян информационному агентству <Арменпресс> от 21 июля. Любая информация, которая противоречит содержанию вышеизложенного, не может соответствовать действительности>, - заявили в армянском кабмине.

Примечательно, что после вышеупомянутой пресс-конференции Пашиняна, в ходе которой он заверил, что все обсуждения ведутся исключительно в рамках территориальной целостности, суверенитета и правомочности Республики Армения, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что что Армения рискует оказаться в политической изоляции, если не откроет т.н. <Зангезурский коридор> (экстерриториальный коридор через Сюникскую область - ред.), что <азербайджанские грузы и граждане Азербайджана не должны сталкиваться ни с пограничной службой Армении, ни с кем-либо ещё>, и что азербайджанская сторона рассматривает этот путь сообщения как беспрепятственное и безопасное сообщение между территориями Азербайджана. По его словам, этот вопрос также поднимался на встрече с премьер-министром Армении в Абу- Даби. Он также добавил, что на их территории не будет <оператора или аренды территорий>.