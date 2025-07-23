Среда, 23 Июля 2025 17:49

АрмИнфо. Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян в рамках рабочего визита в Черногорию встретился с вице- премьером и министром иностранных дел Черногории Эрвином Ибрагимовичем.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе встречи стороны обменялись мнениями относительно двусторонних отношений между Арменией и Черногорией, затронули вопросы, связанные с перспективами дальнейшего углубления сотрудничества, подчеркнув важность сотрудничества в области информационных технологий.

Костанян представил твердую приверженность правительства Армении углублению отношений с ЕС, а также зафиксированные в последние годы достижения в двусторонней повестке Армения-ЕС. Заместитель министра отметил, что значительный прогресс Черногории на пути евроинтеграции и накопленный в этом направлении опыт представляют особую ценность для Армении. Стороны договорились продолжить сотрудничество по вопросам евроинтеграции, представляющим взаимный интерес.

В ходе встречи были также затронуты вопросы регионального развития. Костанян представил собеседнику текущую ситуацию в процессах урегулирования отношений между Арменией и Турцией, а также Арменией и Азербайджаном, подтвердив приверженность правительства Армении укреплению стабильности и мира на Южном Кавказе.