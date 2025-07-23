Среда, 23 Июля 2025 17:18

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 24 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11:00-17:00 здания № 2, 7, 8, 10, 12, 16, 16а на улице Исаакяна, здания № 12, 14, 18а на улице Исаакяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), здания № 45, 47, 49 51, 55, 59 на улице Налбандяна, Здание Министерства внутренних дел в одностороннем порядке (ул. Налбандяна. 130), здания № 1, 3 на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), здание № 5 на переулке Корюна, частные дома № 4, 6, 6/1 на переулке Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), Школа № 20 имени Джона Киракосяна, Высшая школа национальной безопасности (улица Айгестан 9) и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), здания №10, 11 на переулке Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома №21–78 на улице Айгестан 9 и частные дома №6–169 на улице Айгестан 11, частные дома №2/1, 4, 65, 79 на улице Айгестан 9 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома №252-256 в Норк Айгинер и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), здания № 5, 7, 9, 17а, 17б на улице Чаренца, здание № 4 на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ЗАО "Научно-исследовательское и производственное предприятие по материаловедению"(ул. Чаренца) 17) и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), здание № 38 на улице Абовяна, здания №33-41 на улице Туманяна, здание №17 на улице Парпеци, здания №1, 1а, 3, 4 на улице Сарьяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), здания №23-31 на Пр. Тиграна Меца, частные дома №3-14 на ул. Ремесленников. и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

в Армавирской области:

11:00-17:00 Села Норакерт и Монтеаван, село Баграмян частично,

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 Села Акунк, Воскетас, Кармрашен, Егник, Шгхаршик, Иринд,

в Араратской области

10 ։ 00-11 ։ 30 Село Айгезард частично и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

10:00-12:00 Села Гукасаван и Овташат частично и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), Села Дитак и Джрашен, села Бюраван, Ншаван, Аревшат, Мхчян и Мргавет частично и Субпотребители Джрара Севан-Раздан,

13 ։ 00-14 ։ 30 Село Неркин Двин частично и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

в Вайоц Дзорской области :

10:00-12:00 Город Джермук — улица Маштоца, частично район Дзахапня и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

10 ։ 30-12 ։ 30 Село Елпин частично и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

13 ։ 00-16 ։ 00 Город Ехегнадзор: Улицы 26 комиссаров, Авакяна, Таманци, Геворкяна и Вайка частично,

в Котайкской области:

11 ։ 00-12 ։ 00 Город Абовян — квартал Эллар, улицы Еритасардакан, Гарни и Ехпайрутюн;

11:00 до 17:00 — село Дзорахпюр, улица Азатутян и прилегающие переулки

в Гегаркуникской области :

11։00-14։00 села Шоржа и Агберк, асфальтовый завод абонент-нерезидент,

11:00-16:00 Населенный пункт Мартуни частично (районный центр) и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

11:00-16:30 Населённые пункты Геговит и Неркин Геташен — полностью, город Мартуни — частично и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

в Лорийской области :

10 ։ 00-11 ։ 00 Город Ванадзор: здания №5, 6, 7, 8 ул. Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

11:00-15:00 Город Степанаван։ район Дзахапня полностью,

в Тавушской области :

10 ։ 00-13 ։ 30 Город Дилижан։ улицы Камо и Василева частично, село Айгедзор частично, село Чинари и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), Зинаван,

11 ։ 00-13 ։ 00 Села Лусадзор, Лусаховит, Акнахпюр, Хаштрак, Центр семейной медицины Вардапетяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

11 ։ 00-14 ։ 00 Села Киранц и Цахкаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

12 ։ 00-16 ։ 00 Город Дилижан։ Тбилисское шоссе частично , улица Парз Лич частично, село Техут․

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.