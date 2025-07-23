Среда, 23 Июля 2025 17:06

АрмИнфо. Армянский национальный комитет Америки (ANCA) приветствовал внесение параллельных резолюций в Сенат и Палату представителей США, осуждающих преследования христиан, включая этническую чистку армян Арцаха, проводимую Азербайджаном.

Как сообщает ANCA, сенатор Джош Хоули внес на рассмотрение Сената США резолюцию S.Res.327, а конгрессмен Райли Мур представил в Палату представителей сопутствующую резолюцию H.Res.594, у которой в настоящее время девять соавторов.

"Эти двухпартийные резолюции отражают и подтверждают признание Конгрессом экзистенциальных угроз, с которыми сталкиваются армянские христиане, в частности, этнической чистки Арцаха, проведенной Азербайджаном в 2020-2023 годах, - преступления, организованного и поддерживаемого Соединенными Штатами", - заявил исполнительный директор ANCA Арам Амбарян.

По его словам, в ANCA высоко ценят сенатора Хоули, конгрессмена Мура и их коллег в Конгрессе за то, что они уделяют первостепенное внимание безопасности, достоинству и правам армянских и других находящихся в зоне риска христианских общин на всем Ближнем Востоке.

В тексте резолюции освещаются конкретные случаи антихристианского насилия и дискриминации в регионе, в том числе в трёх странах, где армянское христианское население продолжает подвергаться систематическим преследованиям: "Армяне христиане в Нагорном Карабахе сталкиваются с этническими чистками и разрушением культуры со стороны Азербайджана".

По части Турции в резолюции говорится: "Христиане испытывают трудности с получением адекватных помещений для богослужений; миссионеров вынуждают покидать страну по ложным обвинениям в угрозе национальной безопасности; а иностранные священнослужители сталкиваются с препятствиями, мешающими им оставаться в стране".

В отношении Сирии резолюция предупреждает: "Христианское меньшинство по- прежнему находится под угрозой исчезновения из-за нападений боевиков и террористов".

Резолюции S.Res.327 и H.Res.594 призывают президента Трампа сделать защиту преследуемых христиан приоритетной задачей внешней политики Соединённых Штатов. Резолюции призывают администрацию к дипломатическому взаимодействию со странами с мусульманским большинством и использованию всех доступных инструментов, включая переговоры по вопросам торговли и национальной безопасности, для продвижения религиозной свободы.

Согласно данным Open Doors World Watch List 2025, более 380 миллионов христиан во всем мире подвергаются высоким уровням преследований и дискриминации, причем многие из них сосредоточены в странах с мусульманским большинством. В докладе рассматриваются религиозные репрессии, варьирующиеся от насилия и тюремного заключения до принудительного обращения в другую веру и уничтожения культурных ценностей, в том числе в Турции, Сирии и Азербайджане.

ANCA продолжает настаивать на решительных действиях США для привлечения к ответственности за нападение Азербайджана на Арцах в сентябре 2023 года, которое привело к насильственному перемещению более 120 000 армян, а также для защиты армянского христианского наследия, находящегося под угрозой со стороны режимов, враждебных свободе вероисповедания.

Согласно данным "Списка наблюдения Open Doors World Watch List 2025", более 380 миллионов христиан во всем мире подвергаются высокому уровню преследований и дискриминации, причем многие из них сосредоточены в странах с мусульманским большинством. В докладе говорится о религиозных репрессиях, варьирующихся от насилия и тюремного заключения до принудительного обращения в другую веру и уничтожения культурного наследия, в том числе в Турции, Сирии и Азербайджане.

ANCA продолжает настаивать на решительных действиях США для привлечения к ответственности за нападение Азербайджана на Арцах в сентябре 2023 года, которое привело к насильственному перемещению более 120 000 армян, а также для защиты армянского христианского наследия, находящегося под угрозой со стороны режимов, враждебных свободе вероисповедания.