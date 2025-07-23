Среда, 23 Июля 2025 17:01

АрмИнфо. Председатель Следственного комитета Республики Армения Артур Погосян принял посла Индии в РА Нилакши Саха Синху.

Как сообщает пресс-служба СК, во время встречи стороны обсудили программы обмена опытом, а также вопросы, связанные с юридической взаимной помощью.

Было достигнуто соглашение между сторонами о проведении тренингов по повышению квалификации сотрудников СК РА в Индии в области кибербезопасности и информационной безопасности.