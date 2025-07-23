Среда, 23 Июля 2025 16:06

АрмИнфо. Армянские футболисты будут бороться до конца в предстоящих матчах со сборными Португалии и Ирландии в Ереване. Об этом армянский полузащитник и капитан футбольного клуба "Краснодар" Эдуард Сперцян заявил в интервью "РБ Спорт" после победы над "Пари НН" в матче первого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) касаясь ожиданий от матчей сборной Армении против национальных команд Португалии и Ирландии в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года, запланированных на сентябрь текущего года.

"В Армении не боятся сборных Португалии и Ирландии. Армянские футболисты будут бороться до конца в предстоящих матчах в Ереване", - отметил футболист.

На уточнение, как в целом он оценивает шансы армянской команды выйти в финальную часть чемпионата мира, Сперцян признал, что не всегда получается добиваться результата в матчах против сборных высокого уровня. "Но мы настроены играть в футбол и будем пробовать свои силы", - заявил армянский футболист.